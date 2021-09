मुंबई : आयपीएलचे ((IPL 2021) उर्वरित पर्व रविवार 19 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. त्याआधीच क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आयपीएल आयोजन समितीने दिलेल्या माहितीनुसार आता मैदानांमध्ये प्रेक्षकांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आयपीएल सामन्यात प्रेक्षकांचा आवाज घुमणार आहे. रविवारी या स्पर्धेच्या उर्वरित हंगामाची सुरुवात होत असून रोहित शर्माचा पाचवेळा विजेता संघ मुंबई इंडियन्स आणि कॅप्टन कूल एम एस धोनीचा तीनवेळा आयपीएल विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स संघा यांच्यात सामना होणार आहे. त्यामुळे आयपीएलच्या या हंगामाची सुरुवात हाय होल्टेज सामन्याने होणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. (IPL 2021: Spectators will have access to the Ground to watch IPL matches; ban on fan attendance was lifted)Also Read - David Warner बनला 'रील लाईफ खिलाडी', Akshay Kumarच्या स्टाईलमध्ये दाखवली खाकीची ताकद!

आयपीएल 2021 चा हंगाम कोरोनामुळे अर्ध्यावरच स्थगित करण्यात आला होता. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंना बायो बबलमध्ये असतानाही कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे आयोजन समितीने स्पर्धा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या हंगामातील उर्वरित सामने दुबईत खेळवण्यात येणार असून 19 सप्टेंबररोजी पहिला सामना खेळवण्यात येणार आहे. दरम्यान, "हा सामना आमच्यासाठी खास असणार आहे कारण आयपीएल सामने पाहण्यासाठी आता चाहत्यांचं स्टेडियममध्ये स्वागत करण्यासाठी करण्यात येणार आहे" असे आयपीएलकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असे खरेदी करा आयपीएल तिकीट

16 सप्टेंबरपासून या सामन्यांची तिकीटे विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. आयपीएलच्या अधिकृत वेबसाईटवर म्हणजेच iplt20.com वर तिकीटे विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. तसेच latinumList.net या वेबसाईटवरुनही तिकीटं विकत घेता येतील. (IPL 2021: Spectators will have access to the Ground to watch IPL matches; ban on fan attendance was lifted)

युएई मधील आयपीएल 2021 चे वेळापत्रक

पहिला सामना: 19 सप्टेंबर 2021, मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज.

क्वालीफायर-1 : 10 ऑक्टोबर रोजी.

एलिमिनेटरः 11 ऑक्टोबर रोजी.

क्वालीफायर -2 : 13 ऑक्टोबर रोजी.

अंतिम सामना : 15 ऑक्टोबर रोजी.

आतापर्यंत 29 सामने खेळले

आयपीएल 2021 हंगाम कोरोनामुळ अर्ध्यावर स्थगित करण्यात आला होता. या हंगामात आतापर्यंत केवळ 29 सामने खेळले गेले आहेत. आयपीएल 2021 मध्ये आतापर्यंत दिल्ली कॅपिटलस 8 पैकी 6 सामने जिंकून पॉईंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. तर चेन्नई सुपर किंग्ज 7 पैकी 5 सामने जिंकून दुसर्‍या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर आरसीबी पॉईंट टेबलमध्ये तिसर्‍या स्थानावर असून मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे.