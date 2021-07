मुंबई : बीसीसीआय (BCCI) आणि आयपीएल गव्हर्निंग काउन्सिल (IPL GC) सध्या IPL-2021 चा उर्वरित हंगाम पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मात्र, त्यांचं लक्ष या लीगच्या पुढील टप्प्यातील योजनांवरही आहे. या लीगच्या पुढील हंगामासाठी (IPL 2022 Auction) खेळाडूंचा (IPL Mega Auction) मोठा लिलाव होणार आहे. नवीन हंगामात बीसीसीआयने किमान एक-दोन नवीन संघ आणण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाचे लक्ष खेळाडूंच्या लिलावावर आणि राखून ठेवण्यावरही असेल. Also Read - T20 World Cup: भारताऐवजी यूएईमध्ये होणार टी-20 विश्वचषक - Sourav Ganguly

टाइम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्रातील वृत्तानुसार, या लीगमध्ये (IPL 2022 Auction) आधीच अस्तित्वात असलेल्या 8 संघांना जास्तीत जास्त चार खेळाडू कायम ठेवण्याची मुभा दिली जाईल. या संघांना हवे असल्यास ते तीन भारतीय व एक विदेशी खेळाडू किंवा दोन भारतीय व दोन विदेशी खेळाडू कायम ठेवू शकतात. Also Read - T20 World Cup : कोरोनामुळं भारताऐवजी युएईमध्ये होणार टी-20 विश्वचषक!

खेळाडू कायम ठेवण्याच्या धोरणानुसारच या फ्रँचायझींची लिलावात बसण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. कायम ठेवणासाठी ज्या खेळाडूसाठी जेवढी रक्कम ठरलेली असेल, या संघांची तेवढी रक्कम लिलावाआधीच कमी केली जाईल. दोन नवीन संघांच्या आगमनाने बीसीसीआय यावेळी लिलावाची मर्यादा वाढवून प्रति संघ 90 कोटी रुपये करू शकते.(IPL 2022 Auction franchises allowed to retention of four players before auction says report ) Also Read - भारतात नाही UAE मध्ये होणार T20 World Cup 2021! PCB अध्यक्षांचा दावा

दरम्यान, टाईम्स ऑफ इंडियाच्या या वृत्तानुसार या वेळी (IPL 2022 Auction) अनेक खेळाडूंची स्वत:ला टिकवून ठेवायची इश्चा नाही आणि या लिलावात मोठी बोली लागण्याच्या आशेने त्यांची स्वत:ला डावावर लावण्याची इच्छा आहे. यावेळी आयपीएलमध्ये दोन नवीन संघ येत असल्यामुळे असे घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बीसीसीआय देखील संघांच्या सॅलरी पर्स वाढवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. (IPL 2022 Auction franchises allowed to retention of four players before auction says report )

यामुळे फ्रँचायझी प्रतिभावान खेळाडूंना आपल्या संघात आणण्यासाठी मोठी बोली लावू शकतील. मात्र असे असले तरी एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या खेळाडूंची असं करण्याची इच्छा नाही.