मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League 2022) पुढील हंगामात 8 नाही तर 10 संघ सहभागी होणार आहेत. बीसीसीआयने पुढील वर्षी होणाऱ्या आयपीएल स्पर्धेत (IPL 2022) दोन नव्या संघांचा समावेश करण्याची संपूर्ण तयारी झाली असून त्याची ब्लूप्रिंट देखील तयार करण्यात आली आहे. आता नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दोन नवीन संघांसाठी लिलाव प्रक्रिया पार पडेल. यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) खात्यात किमान 5000 कोटी रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे. आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने (IPL GC) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत लिलाव प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप दिले आहे.

आयपीएल (IPL) स्पर्धा सध्या 8 संघांमध्ये खेळली जात आहे. परंतु पुढील वर्षापासून या स्पर्धेत आणखी दोन संघांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी आयपीएलमध्ये 10 संघ खेळताना दिसतील आणि या हंगामात 74 सामने होतील. यामुळे क्रिकेट चाहत्यांची उत्सुकता चांगलीच वाढणार आहे. (IPL 2022 BCCI to earn Rs 5000 crore by including two new teams! The thrill of Indian Premier League will increase even more)

बीसीसीआयच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले की "कोणतीही कंपनी 75 कोटी रुपये देऊन बोली कागपत्र खरेदी करू शकते. यापूर्वी दोन नवीन संघांचे आधारभूत मूल्य 1700 कोटी रुपये ठेवण्याचा विचार केला जात होता. परंतु आता आधारभूत मूल्य 2000 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयपीएलची आर्थिक बाजू पाहणाऱ्या एका सूत्राने सांगितले की, “बोली प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे पार पडली तर बीसीसीआयला किमान 5000 कोटी रुपयांचा नफा होऊ शकतो. कारण अनेक कंपन्या बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, 3000 कोटी किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल”.

एवढेच नाही तर कंपन्यांच्या समूहाला देखील संघ खरेदी करण्याची परवानगी देण्याचा विचार बीसीसीआय करत आहे. यामुळे बोली प्रक्रिया अधिक मनोरंजक होण्याची शक्यता आहे. तीनपेक्षा जास्त कंपन्यांना गट तयार करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु जर तीन कंपन्यांना एकत्र येऊन एखाद्या संघासाठी बोली लावायची असेल तर त्यांचे तसे स्वागत आहे. (IPL 2022 BCCI to earn Rs 5000 crore by including two new teams! The thrill of Indian Premier League will increase even more)