IPL 2022 CSK vs MI: महेंद्र सिंह धोनीने (Mahendra Singh Dhoni) पुन्हा एकदा तो जगातला सर्वोत्तम मॅच फिनिशर असल्याचे सिद्ध केले आहे. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) विरुद्ध सामन्यात धोनीने त्याच्या स्टाईलने मॅच फिनिश (Best Match Finisher) करून चेन्नई संघाला हांगामातील दूसरा विजय मिळवून दिला. गुरुवारी रात्री खेळला चेन्नई सुपरकिंग्स ( Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स या दोन तगड्या संघांमध्ये झालेल्या सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगनंतर मुंबईचं पारलं जड मानलं जात होतं. मात्र अखेरच्या षटकात (final over) विजयासाठी 17 धावा हव्या असताना धोनीने (MS Dhoni) धडाकेबाज फलंदाजी करत एक षटकार आणि दोन चौकारांच्या मदतीने चेन्नईला विजय (Chennai victory) मिळवून दिला. तर मुंबईला सलग 7वा पराभव पचवावा लागला. आयपीएलच्या इतिहासात (History of the IPL) एखाद्या संघाला सलग सात सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या सामन्यात चेन्नईला विजयासाठी अखेरच्या षटकात 17 धावांची गरज होती. चेन्नईकडून क्रीजवर एका बाजूला मिस्‍टर फिनिशर एम एस धोनी होता तर दुसऱ्या बाजूला ड्वेन प्रिटोरियस होता. अखेरच्या षटकात कर्णधार रोहित शर्माने जयदेव उनादकटच्या हाता चेंडू दिला. जयदेवने पहिल्याच चेंडूवर प्रिटोरियसची विकेट घेतली. आता विजयासाठी 5 चेंडूत 17 धावांची गरज होती. त्यावेळी क्रीजवर ब्रोवो आला आणि त्याने एक धाव घेऊन धोनीला स्ट्राईक दिली. त्यानंतर तिसर्या चेंडूवर धोनीने उतुंग षटकार खेचला. आता विजयासाठी चेन्नईला 3 चेंडूत 10 धावांची आवश्यकता होती. धोनीने पुन्हा एक चौकार खेचला. त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर धोन धावा आणि शेवटच्या चेंडूवर चौकार खेचून धोनीने चेन्नईला सामना जिंकून दिला. धोनीच्या या विजयानंतर चेन्नईचा खेळाडू रॉबिन उथप्पाने कूवर एक पोस्ट केली आहे. यात त्याने "माझ्यासाठी एक खास…200व्या गोड विजयासह! सॉलिड @chennaiipl! MSD ला स्टाइलमध्ये फिनिश करताना पाहून कधीच थकू शकत नाही. #Yellove #WhistlePodu" असे लिहिले आहे.

चेन्‍नईकडून धोनीने 13 चेंडूंवर नाबाद 28 धावा केल्या. अंबाती रायडूने सर्वाधिक 35 चेंडूंत 40 धावांची खेळी केली तर रॉबिन उथप्‍पाने 25 चेंडूंत 30 धावांचे योगदान दिले. याआधी मुंबईकडून तिलक वर्माने 43 चेंडूंवर 51 धावांचा नाबाद खेळी केली होती. याच बळावर मुंबईने निर्धारित 20 षटकात सात विकेटच्या बदल्यात 155 धावांपर्यंत मजल मारली होती. मुंबईने अवघ्या 23 धावांवरच तीन महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या होत्या.