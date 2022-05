IPL 2022, Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 1, Live Streaming : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 चा पहिला क्वालिफायर सामना गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकाचा संघ गुजरात टायटन्स (Gujrat Titans) आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) संघ यांच्यात खेळला जाईल. हार्दीक पांड्या (Hardik Pandya) आणि संजू सॅमसन (Sanju Samson) यांना आयपीएलच्या 15व्या हंगामाच्या अंतिम फेरीत थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी हा सामना जिंकण्याची संधी आहे. मात्र पराभूत संघाला अंतिम फेरीचे तिकीट मिळविण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे.Also Read - IPL Playoffs Records: प्लेऑफमधील सर्वात यशस्वी संघ कोणता? सर्वाधिक धावा आणि विकेट्स कुणाच्या नावावर

कधी आणि कुठे खेळला जाईल GT vs RR सामना?

आयपीएल 2022 मध्ये गुजरात टायटन्स (GT) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) यांच्यातील हा सामना कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens, Kolkata) 24 मे रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता खेळवला जाईल. Also Read - KKR vs LSG IPL 2022: रोमांचक सामन्यात लखनऊ 2 धावांनी विजयी, कोलकाता प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर

कुठे पाहता येणार GT vs RR सामन्याचे Live Telecast?

तुम्ही आयपीएल 2022 च्या सर्व सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) नेटवर्कवर पाहू शकणार आहात. स्टारचे चॅनेल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (फक्त रविवार) Also Read - PBKS vs DC, IPL 2022 : दिल्ली कॅपिटल्सची पंजाब किंग्सवर 17 धावांनी मात, टॉप 4 मध्ये केला प्रवेश

कुठे पाहू शकणार GT vs RR सामन्याचे Live Streaming?

गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील या सामन्याचे लाइव्ह स्‍ट्रीमिंग डिस्ने + हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) व्यतिरिक्त जिओ टीव्हीवर (Jio TV) उपलब्ध असेल.

GT आणि RR संघात कोणकोणत्या खेळाडूंचा समावेश आहे?

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2022: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अभिनव मनोहर, डेव्हिड मिलर, मॅथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), डॉमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर, जयंत यादव, गुरकीरत सिंग मान, राहुल तेवतिया, रशीद खान, वरुण आरोन, यशकंडे, यशवंत यादव. दयाल, प्रदीप सांगवान, अल्झारी जोसेफ, रवी श्रीनिवासन, साई किशोर, नूर अहमद, लॉकी फर्ग्युसन, मोहम्मद शमी, रहमानउल्ला गुरबाज

Rajasthan Royals Full Squad for IPL 2022: करुण नायर, रस्सी व्हॅन डर डुसेन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, संजू सॅमसन (कर्णधार), जोस बटलर, ध्रुव जुरेल, अनुय सिंग, जेम्स नीशम, डॅरिल मिशेल, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, शुभम गढवाल, कुलदीप गढवाल नॅथन कुल्टर-नाईल, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, ओबेद मॅककॉय, तेजस बरोका, केसी करिअप्पा, युझवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, कॉर्बिन बॉश