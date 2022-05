IPL 2022 Playoffs To Be Played At Ahmedabad & Kolkata: आयपीएलच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आयपीएलच्या 15 व्या हंगामातील प्लेऑफ फेरीच्या सामन्यांच्या तारखा आणि ठिकाणे (IPL playoffs Dates and venues) जाहीर करण्यात आले आहेत. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह (Jay Shah) यांनी स्पर्धेतील शेवटचे 4 सामने अहमदाबाद आणि कोलकाता येथील मैदनावर खेळवले (IPL 2022 Playoffs) जातील अशी माहिती दिली आहे. याआधी बोर्डाने लीग सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर (BCCI announces) केले होते. आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामाची सुरुवात 26 मार्चपासून झाली आहे.Also Read - Ravindra Jadeja Resigns: रवींद्र जडेजाचा कर्णधारपदाचा तडकाफडकी राजीनामा, सीएसकेचं नेतृत्त्व पु्न्हा MS Dhoni कडे

यापूर्वी बीसीसीआयने या 4 सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले नव्हते. देशातील कोरोनाव्हायरसच्या (Coronavirus in India) परिस्थितीचे मूल्यांकन करून या सामन्यांचे वेळापत्रक ठरले जाणार होते. यंदा मुंबई आणि पुणे येथे या लीगमधील साखळी सामने खळवले जात आहे. शेवटच्या टप्प्यातील सामने देशातील इतर ठिकाणी खेळवले जातील अशी बोर्डाची आधीच योजना होती. आता देशात या विषाणूमुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याने मंडळाने आपल्या योजनेची अमंलबजावणी केली आहे. Also Read - IPL 2022: शेवटच्या ओव्हरमध्ये प्लॅन चुकला, पंजाबविरुद्ध पराभवानंतर रवींद्र जडेजा संतप्त!

The Women’s T20 Challenge resumes this year and Pune will host the fourth edition of the tournament. The dates of the matches will be 23rd May, 24th May, 26th May and the Final on 28th May: BCCI Secretary Jay Shah to ANI

— ANI (@ANI) May 3, 2022