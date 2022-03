IPL 2022 RCB vs KKR: आयपीएल 2022 मध्ये आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (Royal Challengers Bangalore) आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) यांच्यात हंगामातील सहावा सामना खेळला गेला. या अतिशय रोमांचक सामन्यात आरसीबीने कोलकातावर 3 विकेटने विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कोलकाताची (KKR) सुरुवात खराब झाली. मात्र शेवटच्या फळीतील फलंदाजांच्या आक्रमक खेळीमुळे कोलकाताने आरसीबीसमोर (RCB) विजयासाठी 129 धावांचे लक्ष्य ठेवले. हे लक्ष आरसीबीने 19.2 षटकांत पार केले. या हंगामातील हा आरसीबीचा दोन सामन्यातील पहिला विजय आहे.Also Read - संपूर्ण जगात RCB च्या मिस्ट्री गर्लचीच चर्चा, Photos पाहून तुम्हालाही लागेल वेड!

That's that from Match 6 of #TATAIPL.

A nail-biter and @RCBTweets win by 3 wickets.

Scorecard – https://t.co/BVieVfFKPu #RCBvKKR #TATAIPL pic.twitter.com/2PzouDTzsN

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2022