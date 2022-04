IPL 2022 RR vs DC No Ball Controversy: राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स (Rajasthan Royals vs Delhi Capitals) यांच्यातील सामन्यादरम्यान झालेल्या नो बॉलच्या वादावर (No Ball Controversy) बीसीसीआयने आज कारवाई केली आहे. दिल्लीचा कर्णधार ऋषभ पंतला (Rishabh Pant) संपूर्ण सामन्याचे मानधन कापून दंड ठोठावण्यात आला. तर दिल्लीच्या अष्टपैलू खेळाडू शार्दुल ठाकूरवर (Shardul Thakur) देखील बीसीसीआयने कठोर कारवाई केली आहे. शार्दूलचे 50 टक्के मानधन कापले जाणार आहे. याशिवाय या प्रकारामुळे संतापलेले सहाय्यक प्रशिक्षक प्रवीण अमरे (Pravin Amre) यांच्यावर एक सामन्याची बंदी घालण्यात आली आहे. असे वर्तन अजिबात मान्य केले जाणार नाही असे बीसीसीआयकडून (BCCI) स्पष्ट करण्यात आले आहे.Also Read - Kieron Pollard Retirement: किरॉन पोलार्डचा अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास, चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का!

या सामन्याच्या शेवटच्या षटकात दिल्लीला विजयासाठी 36 धावांची आवश्यकता होती. त्यावेळी क्रीजवर असलेल्या रोव्हमन पॉवेलने पहिल्या तीन चेंडूंवर षटकार ठोकले. विजयासाठी शेवटच्या तीन चेंडूत 18 धावांची गरज होती. पॉवेल तिसऱ्या चेंडूवर षटकार मारण्यात यशस्वी ठरला. मात्र ऋषभ पंत आणि दिल्ली टीमच्या सदस्यांच्या मते तो नो बॉल होता. रिप्लेमध्ये चेंडू पॉवेलच्या कमरेच्या वर दिसत होता. हा चेंडू पंचांनी नो-बॉल द्यावा अशी मागणी दिल्लीच्या खेळाडूंनी केली. मात्र पंच तो चेंडू फुलटॉस असल्याच्या मतावर ठाम होते. यादरम्यान ऋषभने पॉवेल आणि कुलदीप यादवला मैदानावरून परतण्याचा इशारा केला. तसेच शार्दुल ठाकूरनेही यावेळी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर दिल्ली संघाचे प्रशिक्षक प्रवीण अमरे यांनी मैदानात येऊन पंचांना आपला निर्णय बदलण्याची मागणी केली. मात्र पंच आपल्या निर्णयावर कायम राहिले. दरम्यान दिल्लीच्या कॅम्पमधील शेन वॉटसनने पंतची समजूत घातली आणि सामना पुन्हा सुरू झाला. या सामन्यात दिल्लीला 15 धावांनी पराभव स्विकारावा लागला.

या नो बॉल वादानंतर ऋषभ पंतने आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.7 अंतर्गत लेव्हल 2 च्या गुन्ह्यासाठी दोषी असल्याचे मान्य केले आणि लागू केलेल्या दंड स्वीकारला आहे. शार्दूल ठाकूरनेही आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.8 च्या लेव्हल 2 चा गुन्हा आणि दंडही स्वीकारला आहे. तर प्रशिक्षक प्रवीण अमरे यांच्यावर एका सामन्याची बंदी घालण्यात आली. त्यांनी देखील आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.2 अन्वये लेव्हल 2 गुन्हा आणि दंड स्वीकारला आहे.