IPL 2022: आयपीएल 2022 च्या मेगा लिलावात श्रेयस अय्यरला सामील करून कोलकाता नाइट रायडर्सने मोठी घोषणा केली आहे. केकेआरने श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer ) संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. यासह श्रेयस अय्यर या संघाचा सहावा कर्णधार ठरला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने आतापर्यंत दोन वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले आहे.Also Read - IPL Auction 2022: मिस्टर आयपीएल Suresh Raina ला लिलावात मिळाला नाही खरेदीदार, डेव्हिड मिलर, स्टीव्ह स्मिथही अनसोल्ड

कोलकाता नाईट रायडर्सने श्रेयस अय्यरला संघाचा नवा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. अय्यर यांनी यापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सची कमान सांभाळली आहे. आयपीएल मेगा ऑक्शनमध्ये केकेआरने अय्यरला 12.25 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. कोलकाता हा श्रेयस अय्यरचा दुसरा आयपीएल संघ आहे. अय्यर प्रथमच कोलकात्याकडून खेळणार आहे. तो एक विश्वासार्ह फलंदाज आहे आणि गरज पडेल तेव्हा तो स्फोटक फलंदाजीही करू शकतो. Also Read - IPL 2022 Mega Auction: सेहवागची भविष्यवाणी! हे 5 भारतीय क्रिकेटपटू सर्वात महागडे ठरणार

🚨 Ladies and gentlemen, boys and girls, say hello 👋 to the NEW SKIPPER of the #GalaxyOfKnights

অধিনায়ক #ShreyasIyer

