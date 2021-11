मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL 2022) पुढचा हंगाम भारतात होणार असल्याची माहिती बीसीसीआयचे (BCCI) अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) यांनी शनिवारी दिली आहे. कोविड संसर्गामुळे IPL च्या 14 व्या हंगामाचा पहिला भाग भारतात आणि दुसरा UAE मध्ये आयोजित करण्यात आला होता. (IPL 2022: The 15th season of IPL will be played in India, informed BCCI Secretary Jai Shah)Also Read - भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी, देशाला मिळाले 2 विश्वचषकाचे यजमानपद

14 व्या मोसमातील विजेत्या संघ चेन्नई सुपर किंग्जच्या (CSK) विजयाच्या उत्सवादरम्यान शाह म्हणाले, “मला माहित आहे की तुम्ही सर्व चेन्नई सुपर किंग्जला चेपॉकमध्ये पाहण्याची वाट पाहत आहात. तो क्षण फार दूर नाही. आयपीएलचा 15 वा मोसम भारतात खेळवला जाईल आणि नवीन संघांच्या आगमनाने तो आणखी रोमांचक होईल. आमच्यासमोर एक मेगा लिलाव आहे. तिथे आपल्याला नवीन कॉम्बीनेशन्स कसे असतील हे पाहावं लागेल.” Also Read - Team India T20I Captaincy : विराट कोहलीनंतर रोहित शर्मा T20I कर्णधारपद स्वीकारण्यास 'तयार आणि सक्षम': रवी शास्त्री

या कार्यक्रमादरम्यान सीएसकेच्या यशाबद्दल बोलताना शाह म्हणाले, “सीएसकेच्या यशाचे श्रेय एन श्रीनिवासन यांना जाते कारण ते कठीण काळातही संघाच्या पाठीशी उभे राहिले. मला असे म्हणायचे आहे की काशी विश्वनाथन हा या संघाला एकत्र ठेवणारा दुवा आहे. प्रत्येक सीझनमध्ये त्यांनी संघाला मार्ग दाखवला आहे. Also Read - T20 World Cup 2021: आज एका युगाचा अंत! Virat Kohli टी-20 फॉर्मॅटमधील अखेरच्या सामन्यात करणार नेतृत्व, पाहा आकडेवारी

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “एमएस धोनीसारखा(MS Dhoni) कर्णधार असताना कोणीही सीएसकेला कसं हलक्यात घेऊ शकतं. धोनी हा सीएसकेचा हृदयाचा ठोका आणि कणा आहे. माही हा भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे. त्यांनी निर्माण केलेला वारसा शतकानुशतके कायम राहील.” (IPL 2022: The 15th season of IPL will be played in India, informed BCCI Secretary Jai Shah)