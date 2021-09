मुंबई: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) येत्या 17 ऑक्टोबर रोजी इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) दोन नव्या संघांचा लिलाव आयोजित करण्याची शक्यता आहे. हा लिलाव दुबई किंवा मस्कत शहरात आयोजित केला जाऊ शकतो. क्रिकबझमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, बीसीसीआयने 21 सप्टेंबर, 5 ऑक्टोबर आणि 17 ऑक्टोबर या तीन प्रमुख तारखा निवडल्या आहेत. 21 सप्टेंबरपर्यंत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. (IPL 2022: Two new teams to join IPL; BCCI may hold auction on October 17 2021)Also Read - MS Dhoni In T20I World Cup 2021: धोनीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! टी-20 विश्वचषक संघात 'कॅप्टन कूल'चं पुनरागमन!

बीसीसीआय (BCCI) लिलावासाठी आमंत्रण दस्तऐवज 5 ऑक्टोबरपर्यंत खरेदीसाठी उपलब्ध होईल आणि 17 ऑक्टोबरला लिलाव (IPL Auction) होण्याची शक्यता आहे. ई-लिलाव होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही एजन्सींसह काही मोठ्या कंपन्यांनी लिलावाच्या आमंत्रणाची कागदपत्रे खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यापैकी एक आरपीएसजी समूहाचे संजीव गोयंका (Sanjiv Goenka) आहेत. गोएंका यांच्याकडे यापूर्वी पुणे फ्रँचायझीचे हक्क होते. गोयंका लखनऊमधून संघ खरेदी करू शकतात. (IPL 2022: Two new teams to join IPL; BCCI may hold auction on October 17 2021)

New IPL team auction to take place on October 17

आयपीएलमध्ये (IPL) दोन नव्या संघांचा समावेश झाल्यानंतर प्रत्येक संघासाठी साखळी सामन्यांची संख्या 18 होईल, त्यापैकी नऊ सामने घरच्या मैदानावर आणि नऊ बाहेरील मैदानावर खेळले जातील. सध्या लीगमध्ये आठ संघ आहेत आणि सर्व संघ सात सामने घरगुती मैदानावर आणि सात बाहेरी मैदानावर खेळतात. दोन नव्या संघांच्या समावेशामुळे स्पर्धेच्या एकूण सामन्यांची संख्या 74 किंवा 94 होऊ शकते.

बीसीसीआयने आर्थिक निकष देखील स्पष्ट केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक बोलीदाराची एकूण मालमत्ता 2500 कोटी रुपये आणि कंपनीची उलाढाल 3000 कोटी रुपये असावी. एका संघाच्या बाबतीत बीसीसीआय केवळ तीन भागीदारांना परवानगी देईल आणि त्यापैकी एकाला 2500 कोटी रुपयांची निव्वळ किंमत आणि 3000 कोटी रुपयांची उलाढाल असण्याचे वरील निकष पूर्ण करावे लागतील. नमूद केल्यानुसार मूळ किंमत 2000 कोटी रुपये आहे. (IPL 2022: Two new teams to join IPL; BCCI may hold auction on October 17 2021)

सध्याचे संघ खेळाडू कायम ठेवण्याच्या शक्यतेवर बीसीसीआय सध्या मौन बाळगून आहे. बीसीसीआय भारतीय आणि विदेशी खेळाडूंना कायम ठेवण्याची परवानगी असलेल्या दोन रिटेन्शन आणि दोन राईट टू मॅच (आरटीएम) कार्डांना परवानगी देऊ शकते असे मानले जात आहे. नोव्हेंबरपर्यंत रिटेन्शनचा तपशील फायनल केला जाऊ शकतो तर मेगा लिलाव जानेवारी 2022 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.