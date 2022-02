IPL 2022 Mega Auction LIVE : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2022) 15 व्या हंगामाचा दोन दिवसीय मेगा लिलाव बंगळुरू येथे होत आहे. यंदा आठ ऐवजी दहा संघ – चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians), कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR), दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals), सनरायझर्स हैदराबाद (SRH), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB), पंजाब किंग्ज (Punjab Kings) राजस्थान रॉयल्स (RR), लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) आणि गुजरात टायटन्स (Gujrat Titans) या संघांसोबत सुरु असलेल्या या लिलावात 217 स्पॉट्ससाठी एकूण 600 खेळाडूंचं भवितव्य ठरणार आहे.Also Read - IPL Auction 2022: मिस्टर आयपीएल Suresh Raina ला लिलावात मिळाला नाही खरेदीदार, डेव्हिड मिलर, स्टीव्ह स्मिथही अनसोल्ड

23 वर्षीय इशान किशन आता या लीगमधील दुसरा सर्वात महागडा भारतीय खेळाडू आहे. युवराज सिंग (16 कोटी) नंतर तो सर्वात महागडा आहे. मात्र या लीगमधील सर्वात महागडा खेळाडू होण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू ख्रिस मॉरिसच्या नावावर आहे, त्याला यापूर्वी 16.25 कोटी रुपये मिळाले आहेत. Also Read - IPL Mega Auction 2022: पहिल्या फेरीत हे 10 क्रिकेटपटू झाले मालामाल, जाणून घ्या कोणावर किती लागली बोली...

