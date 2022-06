IPL media rights: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League) टीव्ही आणि डिजिटल अधिकारांसाठी मेगा लिलाव (IPL TV and digital rights auction) सुरू आहे. दोन दिवसांत आतापर्यंत मीडिया अधिकारांद्वारे बीसीसीआयने (BCCI) 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. यामुळे आता आयपीएल (IPL) ही क्रीडा जगतातील सर्वात श्रीमंत लीग (IPL become the richest league) बनली आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार 2023 ते 2027 दरम्यानच्या 410 आयपीएल सामन्यांसाठी पॅकेज ए (भारतीय उपखंडाचे टीव्ही हक्क) 23,575 कोटी रुपयांना म्हणजेच प्रति सामना 57.5 कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत.Also Read - IPL Media Rights : आयपीएल मीडिया राईट्ससाठी ई- ऑक्शन सुरु, अनेक दिग्गज कंपन्या मैदानात

भारतीय उपमहाद्वीपचे डिजिटल हक्क प्रति सामन्यासाठी 50 कोटी रुपयांना विकले गेले आहेत. विशेष म्हणजे हे हक्क मिळवणाऱ्या पक्षाने पॅकेज ए मिळवणाऱ्या पक्षाला आव्हान देत विकत घेतले आहेत. पॅकेज बी मधून बीसीसीआयला 20500 कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजेच दोन पॅकेजेस विकल्यानंतर बीसीसीआयच्या खिशात 44,075 कोटी रुपये आले आहेत.

दुसऱ्या दिवशी लिलाव थांबला तोपर्यंत सी पॅकेजसाठी दोन हजार कोटींची बोली लागली होती. आता तिसर्‍या दिवशी यापुढे बोली लावली जाणार आहे. बोर्डाने आतापर्यंत 46000 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, जी 2018 मध्ये मिळालेल्या 16347 कोटी रुपयांपेक्षा अडीच पट अधिक आहे. टीव्ही हक्कांसाठी मूळ किंमत 49 कोटी रुपये आणि डिजिटल हक्कांसाठी 33 कोटी रुपये होती.

बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले की “आम्ही 5.5 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचत आहोत. डिजिटल अधिकारांसाठी प्रति सामन्यासाठी 50 कोटी रुपये मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. लिलाव आज संध्याकाळी 6 वाजता संपला आणि आम्ही सध्या पॅकेज C वर आहोत. यामध्ये पाच वर्षांसाठी 98 सामन्यांचे ‘नॉन-एक्सक्लुझिव्ह’ डिजिटल अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यानंतर पॅकेज डी असेल जे परदेशी टीव्ही आणि डिजिटल अधिकारांसाठी आहे.