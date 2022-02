IPL 2022 Auction: IPL-2022 चा मेगा लिलाव 13 फेब्रुवारी रोजी संपला. दोन दिवस चाललेल्या या लिलावात 204 खेळाडूंवर एकूण 5 अब्ज 51 कोटी, 70 लाख रुपयांची बोली लागली. यामध्ये 67 विदेशी खेळाडू होते. या लिलावात इशान किशन (Ishan Kishan) हा सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. मुंबईने 15 कोटी 25 लाख रुपयांमध्ये ईशानला पुन्हा विकत घेतले. यामुळे इशान किशन आयपीएल लिलावाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात महागडा भारतीय खेळाडू ठरला.Also Read - IPL Mega Auction 2022: पहिल्या फेरीत हे 10 क्रिकेटपटू झाले मालामाल, जाणून घ्या कोणावर किती लागली बोली...

आयपीएल-2022 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings), कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders), मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians), पंजाब किंग्जचे (Punjab Kings) संघ 25-25 खेळाडूंसह उतरतील, तर लखनऊ जायंट्सकडे किमान 21 खेळाडू असतील. लखनौने आपली संपूर्ण रक्कम खर्च केली आहे. तर पंजाबकडे सर्वाधिक 3.45 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. Also Read - IPL 2022 Mega Auction: सेहवागची भविष्यवाणी! हे 5 भारतीय क्रिकेटपटू सर्वात महागडे ठरणार

IPL Mega Auction 2022: Full list of Sold players in two days of IPL 15 Mega Auction