IPL New Team Lucknow Super Giants: लखनऊच्या नवीन आयपीएल फ्रँचायझीचे (New IPL franchise) नाव समोर आले आहे. संघाचे नाव लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) असे असेल. केएल राहुलच्या (KL Rahul) नेतृत्वाखाली हा संघ पहिल्यांदा मैदानात उतरणार आहे. लखनऊने 17 कोटी रुपये खर्च करून राहुलला संघात सहभागी करून घेतले आहे. आयपीएलच्या इतिहासात एखाद्या खेळाडूला संयुक्तपणे दिलेली ही सर्वात मोठी रक्कम आहे.

याशिवाय या फ्रँचायझीने मार्कस स्टॉइनिसला (Marcus Stoinis) 9.2 कोटी आणि रवी बिश्नोईला (Ravi Bishnoi) 4 कोटी रुपये खर्चून आपल्या संघाचा भाग बनवले आहे. 12 आणि 13 फेब्रुवारीला मेगा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. यानंतर मार्चच्या अखेरीस आयपीएलचा नवा हंगाम सुरू होईल.

We wanted the best and we didn't settle for less. 💪🤩#TeamLucknow #IPL2022 @klrahul11 @MStoinis @bishnoi0056 pic.twitter.com/p9oM8M9tHy

— Lucknow Super Giants (@TeamLucknowIPL) January 21, 2022