मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री आणि इंडियन प्रीमिअर लीगमधील (IPL)क्रिकेट संघ पंजाब किग्सची (Punjab Kings) मालकीन संघ प्रीती झिंटाच्या (Preity Zinta) हिला मोठा धक्का बसला आहे. पंजाब किंग्सचा एक अनुभवी क्रिकेटपटू ख्रिस गेल (Chris gayle) याने मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे, ख्रिस गेलने संघाला रामराम ठोकला आहे. ख्रिस गेलच्या या निर्णयामुळे पंजाब किंग्सचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा क्रिकेटच्या वर्तुळात सुरू आहे.Also Read - MSEDCL Result Declares: महावितरणच्या विद्युत सहाय्यक पदांचा निकाल जाहीर

ख्रिस गेलनंनं टी -20 विश्वचषकावर (t20 world cup) लक्ष केंद्रीत केलं आहे. स्वतःला मानसिकरित्या तयार करण्यासाठी ख्रिस गेलने IPL 2021 चा मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब किंग्सनं त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ट्वीट करत ख्रिस गेल यांने संघ सोडल्याची माहिती आहे. Also Read - नवा ट्विस्ट! TATA Sons नं Air India ची बोली जिंकलीच नाही, केंद्र सरकारनं केलं खंडन

पंजाब किंग्जनं दिलेल्या माहितीनुसार, ख्रिस गेलनं पंजाब किंग्जचं हॉटेल आणि बायो बबल (bio bubble) सोडले आहे. त्यामुळे आता ख्रिस गेल उर्वरित सामन्यांमध्ये दिसणार नाही. विशेष म्हणजे, कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर IPL 2021 मधील उर्वरित सामने खेळवण्यात येत आहेत. त्यात ख्रिस गेल (chris gayle) बायो बबलचा एक भाग झाला होता. तो वेस्ट इंडिजसाठी, (west indies) दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला. मग सीपीएल आणि मग आयपीएलमध्ये तो खेळला. Also Read - अधिकारी बनण्याचं स्वप्न भंगल्याने MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या

#PBKS respects and supports the decision of @henrygayle.

Wishing him all the success for the upcoming #T20WorldCup!#SaddaPunjab #IPL2021 #PunjabKings https://t.co/QmTqhd8w6k

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) September 30, 2021