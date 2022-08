Ishaan Kishan Viral Video: भारत आणि झिम्बाब्वे (IND vs ZIM) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना 18 ऑगस्ट रोजी खेळला गेला. टीम इंडियाने हा सामना 10 गडी राखून जिंकला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. या सामन्यापूर्वी राष्ट्रगीत सुरू असताना टीम इंडियाचा विकेटकीपर फलंदाज ईशान किशनसोबत (Ishan Kishan) असे काही घडले, जे पाहून तुम्हीही चकीत व्हाल. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.Also Read - Pension Scheme: अटल पेंशन योजनेत झाला हा मोठा बदल, आता या लोकांना उघडता येणार नाही खाते

सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघ राष्ट्रगीतासाठी मैदानावर पोहोचला. दरम्यान, ईशान किशनवर मधमाशीने हल्ला केला, ज्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही मधमाशी ईशान किशनच्या मानेजवळ बसण्याचा प्रयत्न करत होती, ईशान किशन टाळताना दिसला, तरीही तो आपल्या जागेवरून हलला नाही. पण त्याला थोडी हालचाल करावी लागली. यावर चाहत्यांनी खूप मज्जा घेतली आणि सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या कमेंट्सही केल्या. ईशान किशनचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. अचानक कोणाच्याही चेहऱ्यावर मधमाशी आली तर तो नक्कीच हालचाल करणार हे उघड आहे. ही मधमाशी तर त्याच्या कानात जात होती.

पहिल्या सामन्यात मात्र ईशान किशनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. टीम मॅनेजमेंटने केरळचा विकेटकीपर फलंदाज संजू सॅमसनला येथे संधी दिली, त्याने या सामन्यात दोन कॅच घेतले. आता या सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर कर्णधार केएल राहुलने येथे नाणेफेक जिंकून यजमान झिम्बाब्वेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. पण यजमानांची सुरुवात खूपच खराब झाली आणि त्यांच्या पहिल्या 8 विकेट केवळ 110 धावांत पडल्या. अखेरच्या फलंदाजांनी सर्वोत्तम योगदान देत संघाची धावसंख्या 189 धावांपर्यंत नेली. 190 धावांचे लक्ष्य भारतासाठी सोपे ठरले. शिखर धवन (81) आणि शुभमन गिल (82) यांनी 10 विकेट्स राखून सामना जिंकला.

Ishan Kishan during National Anthem, got annoyed by a Bee. #INDvZIM pic.twitter.com/e1RNct2xj1

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem ❤️

Proud of You @klrahul ❤️‍#INDvsZIM | #CricketTwitter pic.twitter.com/erBYx16auA

— (@AryanMane45) August 18, 2022