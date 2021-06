भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे (Selection Committee) माजी अध्यक्ष किरण मोरे (Kiran More) यांनी सांगितले की, महेंद्र सिंह धोनीकडून (MS Dhoni) विकेट कीपिंग करून घेण्यासाठी सौरव गांगुलीला (Sourav Ganguly) समजावायला त्यांना 10 दिवस लागले होते. एका कार्यक्रमात बोलताना मोरे यांनी हा खुलासा केला आहे. Also Read - WTC Final: साउथॅम्प्टनच्या एजेस बाउलशी संबंधित आहेत टीम इंडियाच्या या कटू आठवणी

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी विकेट कीपर किरण मोरे (Former wicket keeper Kiran More) यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, "आम्ही एका विकेट कीपर फलंदाजाच्या शोधात होतो. त्यावेळी क्रिकेटचा फॉर्मॅट बदलत होता. आम्हाला एक पावर-हिटर फलंदाज हवा होता. एक असा खेळाडू जो सहाव्या-सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करून संघासाठी 40 ते 50 धावांचं योगदान देऊ शकेल. राहुल द्रविडने विकेट कीपर फलंदाज म्हणून 75 एकदिवसीय सामने खेळले होते. 2003 च्या विश्च चषकात देखील तो खेळला होता. आम्ही अशाच एका विकेट कीपरच्या शोधात होतो".

किरण मोरे (Kiran More) यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महेंद्र सिंह धोनीची प्रतिभा ओळखली होती. त्यांनी सांगितले की, सर्वात आधी माझ्या सहकाऱ्यांची महेंद्र सिंह धोनीवर नजर गेली. त्यानंतर केवळ धोनीचा खेळ पाहण्यासाठी मी विमान पकडून गेलो होतो. त्या सामन्यात संपूर्ण सघाने 170 धावा केल्या होत्या. त्यातील 130 धावा एकट्या धोनीच्या होत्या. त्याने सर्व गोलंदाजांची धुलाई केली होती. अंतिम सामन्यात धोनीने विकेट कीपर म्हणून खेळावं अशी आमची इच्छा होती".

त्यानंर महेंद्र सिंह धोनीला (MS Dhoni) भारतीय संघाकडून केनिया दौऱ्यासाठी जाण्याची संधी मिळाली. या दौऱ्यात त्याने सात सामन्यांमध्ये दोन अर्धशतक आणि एक शतकासह 362 धावा केल्या होत्या.

किरण मोरे (Kiran More) यांनी सांगितले की, त्यावेळी आमची सौरव गांगुली आणि दीपदास गुप्ता यांच्याशी खूप चर्चा झाली. गुप्ता त्यावेळी खेळत होते आणि ते कोलकात्याचे होते. त्यामुळं सौरव गांगुलीला हे समजावालया आम्हीला 10 दिवस लागले की विकेट कीपिंगची जबाबदारी दीपदास गुप्ता यांच्या ऐवजी महेंद्र सिंह धोनीला द्यावी.”

पुढे बोलताना किरण मोरे म्हणाले, “तुम्हाला अशा लोकांसाठी संधी निर्माण करावी लागेल, जे वेगळे असतात आणि विजेत्यांसारखे दिसतात. धोनी एखाद्या संपूर्ण पॅकेज प्रमाणे होता. त्याला केवळ एक संधी हवी होती. हे एखादा जुगार खेळल्यासारखं आहे. तुम्हाला योग्य घोड्यावर डाव लावायचा असतो. आम्ही योग्य ठिकाणी डाव लावला होता. त्या दिवशी आम्ही स्वत:साठी गेम जिंकलो होतो.”