KKR vs MI IPL 2022: आयपीएलच्या (IPL 2022) यंदाच्या हंगामातील पहिला सामना खेळताना पॅट कमिन्सने (Pat Cummins) 15 चेंडूत 56 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. कमिन्सच्या 56 धावांच्या धडाकेबाज खेळीच्या मदतीने कोलकाता नाईट रायडर्सने (Kolkata Knight Riders) स्पर्धेच्या 14व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) 5 गडी राखून पराभव केला. कमिन्स आणि व्यंकटेश अय्यरच्या (Venkatesh Iyer)अर्धशतकांच्या जोरावर कोलकाताने (KKR) मुंबईने दिलेले 162 धावांचे लक्ष्य अवघ्या 16 षटकांत पूर्ण केले. अय्यरने 41 चेंडूत 50 धावांची खेळी खेळली. तर कमिन्सने 14 चेंडूत आयपीएलच्या इतिहासातले सर्वात वेगवान अर्धशतक झळकावले.

तत्पूर्वी सीझनमध्ये पहिला सामना खेळणाऱ्या सूर्यकुमार यादवच्या शानदार अर्धशतकाच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्ससमोर 162 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना केकेआरचा अनुभवी सलामीवीर अजिंक्य रहाणे अवघ्या सात धावा करून टायमल मिल्सच्या षटकात झेलबाद झाला. रहाणे पॅव्हेलियनमध्ये परतल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर (10) ही स्वस्तात डॅनियल सॅमचा बळी ठरला. 35 धावांत दोन विकेट पडल्यानंतर सॅम बिलिंग्जसह व्यंकटेश अय्यरने कोलकाताचा डाव सांभाळला. दोन्ही फलंदाजांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 32 धावांची भागीदारी केली.

Pat Cummins finishes things off in style!

Also brings up the joint fastest half-century in #TATAIPL off 14 deliveries.#KKR win by 5 wickets with 24 balls to spare.

Scorecard – https://t.co/22oFJJzGVN #KKRvMI #TATAIPL pic.twitter.com/r5ahBcIWgR

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2022