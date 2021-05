IPL 2021 : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) संघाचा वेगवान गोलंदाज पॅट कमिंस (Pat Cummins) यूएईमध्ये होणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2021) उर्वरित सामन्यांसाठी संघात परतणार नसल्याचं वृत्त आहे. तर आस्ट्रेलियाच्या इतर खेळाडूंनाही आयपीएलमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्याधी क्रिकेट आस्ट्रेलिया (Cricket Australia) बायो-बबलमध्ये अधिक वेळ घालवल्यानंतर खेळाडूंच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या प्रभावावर चर्चा करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. Also Read - राज्यात 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम! काही जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आणखी कडक करणार

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) यूएईमध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान आयपीएलचे उर्वरित सामने खेळवण्याची घोषणा केली आहे. देशात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळं आयपीएल स्पर्धा स्थगित करण्यात आली होती. खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या बायो-बबलमध्ये (Bio-bubble) कोरोनाचा शिरकाव झाला होता आणि काही खेळाडूंना देखील कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळं ही स्पर्धा अर्ध्यावरच स्थगित करण्यात आली होती. या स्पर्धेतील 31 सामने बाकी आहे.

दरम्यान, 'सिडनी मार्निंग हेराल्ड'ने एका वृत्तात म्हटले की, "पॅट कमिंसनं लाखोंचं आयपीएल कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं असतानाही या हंगामात टी-20 स्पर्धेसाठी परतणार नसल्याचं आधीच स्पष्ट केलं आहे". यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारतात टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचंही आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळं खेळाडूंवरील तणाव आणि बायो-बबलसारख्या सुरक्षित वातावरणात त्यांच्या मानसिकतेवर पडणारा प्रभाव या बाबींचा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून विचार केला जाऊ शकतो.

आयपीएस स्पर्धा स्थगित केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना कोरोनामुळं मायदेशी परतण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळं त्यांना भारतातून मालदीव येथे आणि तेथून ऑस्ट्रेलियात परतल्यानंतर विलगीकरणात राहावं लागलं होतं.

माध्यमांतील वृत्तानुसार, "बायो-बबलमद्ये अधिक वेळ घालवणं खेळाडूंच्या मानसिक आरोग्यासाठी योग्य असेल की नाही याचा निर्णय क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून घेण्यात येणार आहे. आयपीएलनंतर होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी खेळाडूंना तयार होण्यासाठी मदत मिळेल की नाही, याचा विचार देखील क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून करण्यात येईल. दरम्यान, इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाचे (ईसीबी) अॅशल जाइल्स यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, जूननंतर व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यकमामुळं त्यांचे खेळाडू आयपीएलच्या उर्वरित हंगामासाठी उपलब्ध असणार नाही.