KL Rahul Corona Positive : भारत आणि वेस्ट इंडिज (Indina Vs West Indies) यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे सीरिज (One Day Series) जुलै म्हणजे आजपासून सुरू होत आहे. यानंतर 29 जुलैपासून 5 सामन्यांची टी-20 सीरिज (T-20 Series) खेळली जाणार आहे. वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यापूर्वीच (West Indies Tour) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू केएल राहुलला कोरोनाची लागण (KL Rahul Corona Positive) झाली आहे. त्यामुळे केएल राहुल टी-20 सीरिजमध्ये खेळण्याची शक्यता कमी आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली (BCCI President Sourav Ganguly) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

22 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या वनडे सीरीजसाठी टीम इंडियाच्या अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर टी-20 सीरिजसाठी अनेक खेळाडू टीममध्ये परतणार आहेत. यामध्ये कर्णधार रोहित शर्मा, ऋषभ पंत आणि हार्दिक पांड्यासारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे. केएल राहुलही दुखापतीनंतर टीम इंडियात पुनरागमन करत आहे. आयपीएलनंतर तो जखमी झाला होता. पण अशातच केएल राहुलला कोरोनाची लागण झाल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. सौरव गांगुली यांनी बोर्डाच्या बैठकीनंतर केएल राहुलला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती दिली.

केएल राहुल गेल्या काही दिवसांपासून मांडीच्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. नुकतेच त्याचे जर्मनीत हर्नियाचे ऑपरेशन झाले. यानंतर केएल राहुल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतण्याच्या तयारीत होता. यासाठी तो बंगळुरू येथील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) येथे सराव सुद्धा करत आहे. विंडीज दौऱ्यावर जाण्यासाठी त्याला एनसीएमध्ये फिटनेस चाचणी पास करायची होती. मात्र, त्यापूर्वीच त्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. तसंच, कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी महिला क्रिकेट टीममध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली एक खेळाडूही कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे सौरव गांगुलींनी सांगितले.