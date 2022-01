IPL Mega auction 2022: क्रिकेट प्रेमींसोबतच (Cricket lovers ) इंडियन क्रिकेट टीमही (Indian Cricket Team) इंडियन प्रीमियर लीग 2022च्या (IPL 2022) मेगा लिलावाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मेगा लिलावापूर्वी ( IPL Mega auction 2022) अहमदाबाद (Ahmedabad Team) आणि लखनऊ (lucknow team) या दोन नवीन संघांना त्यांच्या प्रत्येकी तीन खेळाडूंची यादी सादर करायची आहे. मिळालेल्या रिपोर्टनुसार, लखनऊ फ्रँचायझीने केएल राहुल (KL Rahul), मार्कस स्टॉइनिस आणि रवी बिश्नोई यांना साइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 आणि 13 फेब्रुवारीला बंगळुरूमध्ये मेगा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.Also Read - IPL 2022 : हार्दिक पांड्या बनला अहमदाबाद टीमचा कर्णधार; शुभमन गिल आणि राशिद खानही संघात सामिल

