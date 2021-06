चंदिगड : ‘फ्लाईंग सिख’ अशी ओळख असलेले भारताचे महान माजी धावपटू मिल्खा सिंग (Milkha Singh) यांचे कोरोनामुळे (Covid-19) निधन झाले आहे. ते 91 वर्षांचे होते. मिल्खा सिंग यांना मागच्या महिन्यात कोरोनाची (Coronavirus) लागण झाली होती. मोहाली येथील हॉस्पिलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. कोरोनावर मात करत ते घरी देखील आले होते. पण 3 जूनला प्रकृती खराब झाल्यामुळं त्यांना पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. चंदिगड येथील पीजीआय हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. उपचारा दरम्यान शुक्रवारी रात्री उशिरा त्यांचं निधन झालं. Also Read - Coronavirus found in Sabarmati: धक्कादायक! साबरमती नदीत पसरला कोरोना, सॅम्पलमध्ये आढळला संसर्ग

Former Indian Sprinter Milkha Singh, widely regarded as Flying Sikh, passed way last night ( June 18) at 11:30 pm.

16 जून रोजी मिल्खा सिंग यांची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह (Corona Test Negetive) आली होती. त्यानंतर त्यांना कोविड आयसीयू वॉर्डमधून (Covid ICU Ward) जनरल आयसीयू वॉर्डमध्ये (General ICU Ward) शिफ्ट करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्यावर उपचार करत होती. याचदरम्यान मिल्खा सिंग यांना गुरुवारी रात्री अचानक ताप आला आणि त्यांची ऑक्सिजनची पातळी (Oxygen Lavel) कमी होऊ लागली. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. पण शुक्रवारी रात्री 11 वाजता उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचा कोरोनाविरोधातील लढा अपयशी ठरला. मिल्खा सिंग यांच्या पत्नीला देखील कोरोनाची लागण झाली होती. 13 जून रोजी त्यांचेही कोरोनामुळे निधन झालं होतं.

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2021