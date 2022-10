Lionel Messi Retirement : अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने निवृत्तीची (Lionel Messi Retirement) घोषणा केली आहे. कतारमध्ये पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या फिफा विश्वचषक-2022 (FIFA World Cup 2022s) नंतर तो फुटबॉलमधून निवृत्त होणार आहे. मेस्सीने अर्जेंटिनाचे पत्रकार सेबॅस्टियन विग्नोलोला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान निवृत्तीबाबतची घोषणा केली. यावेळी तो म्हणाला की, ‘निश्चितपणे हा माझा शेवटचा विश्वचषक असेल. मी आधीच निर्णय घेतला होता.’Also Read - Indonesia Football Match Violence: मृत्यूतांडव! इंडोनेशियात फुटबॉलची मॅच संपल्यानंतर दोन्ही टीमचे समर्थक आमने-सामने, हिंसाचारात 129 जणांचा मृत्यू

35 वर्षीय फुटबॉलपटू मेस्सीने अर्जेंटिनाच्या पत्रकार सेबॅस्टियन विग्नोलोला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'कतारमध्ये होणाऱ्या फिफा विश्वचषकानंतर मी या खेळातून निवृत्ती घेईन. मी आधीच निर्णय घेतला आहे आणि संघाला याची माहिती दिली आहे, हा माझा शेवटचा विश्वचषक असेल.' मेस्सीच्या निवृत्तीच्या निर्णयामुळे त्याच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

