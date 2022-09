LIVE IND vs AUS 3rd T20I, India vs Australia, 3rd T20I, Hyderabad: हैदराबादमध्ये आज भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात तिसरा टी-20 सामना होत आहे. या मालिकेतील शेवटच्या T20 सामन्यात भारतीय कर्णधार रोहित शर्माने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला आहे. ऋषभ पंतला आज संधी मिळाली नाही, तर भुवनेश्वर कुमार संघात परतला आहे. तीन सामन्यांची ही मालिका एक-एक अशी बरोबरीत असून मालिकेतील आजचा शेवटचा आणि निर्णायक सामना आहे. ऑस्ट्रेलियानेही आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आहे.Also Read - IND vs AUS 3rd T20I :ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज निर्णायक सामना! जाणून घ्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन, खेळपट्टी आणि हवामान अपडेट

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): केएल राहुल, रोहित शर्मा (कर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युझवेंद्र चहल.

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेव्हन): अ‍ॅरॉन फिंच (कर्णधार), कॅमेरॉन ग्रीन, स्टीव्हन स्मिथ, जे इंग्लिश, ग्लेन मॅक्सवेल, टिम डेव्हिड, मॅथ्यू वेड (विकेटकीपर), डॅनियल सॅम्स, पॅट कमिन्स, अ‍ॅडम झाम्पा, जोश हेझलवूड.