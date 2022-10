LIVE Ind vs Pak Match Updates: टी-20 विश्वचषकात मेलबर्नच्या आयकॉनिक क्रिकेट ग्राउंडवर (Melbourne Cricket Ground) आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना सुरू आहे. कर्णधार रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) नेतृत्वाखालील भारतीय संघ (Indian team) या सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करून स्पर्धेची सुरुवात विजयाने (india vs pakistan t20 live score) करण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरली आहे. गेल्या टी-20 विश्वचषकातबाबर आझमच्या (Babar Azam) नेतृत्वाखालील पाकिस्तानच्या संघाने भारताचा पराभव केला होता. त्या पराभवाची परतफेड करण्यासाठी आज रोहित शर्मा अँड टीम (ind vs pak live streaming) प्रयत्न करेल. दुसरीकडे पाकिस्तानचा संघ देखील या सामन्यात भारताला पराभूत करण्यासाठी आणि विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्याचे लाईव्ह अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत.Also Read - IND Vs Pak Live Streaming: भारत वि. पाकिस्तान सामना फ्रीमध्ये पाहता येणार, जाणून घ्या कुठे पाहाल लाईव्ह!

भारत प्लेइंग इलेव्हन (India Playing XI): रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद शमी.

पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन (Pakistan Playing XI) : बाबर आझम (कर्णधार), मोहम्मद रिझवान (विकेटकीपर), शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, हैदर अली, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह, नसीम शाह आणि हरिस रौफ.

दोन्ही संघ

भारत: रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद शमी.

पाकिस्तान: बाबर आझम (कर्णधार), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिझवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह आफ्रिदी आणि शान मसूद.