LIVE IND vs SA 3rd T20 Score: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील T20 मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना (India vs South Africa 3rd T20I) आज इंदूरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर आयोजित करण्यात आला आहे. रोहित शर्माने टॉस जिंकून फ्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टी-20 मालिकेत आधीचे दोन्ही सामने जिंकून रोहित शर्मा अँड कंपनीने 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. आजच्या सामना जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला क्लीन स्वीप करण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल.Also Read - IND vs SA 3rd T20 Pitch Report: इंदूरच्या खेळपट्टीवर टीम इंडियाचं पारडं जड, रोहितने रचली होती सर्वोच्च धावसंख्या

भारतीय T20 संघ आजच्या सामन्यानंतर T20 विश्वचषक खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला रवाना होणार आहे. तर शिखर धवनच्या नेतृत्वाखाली एकदिवसीय संघ आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. आज विराट कोहली आणि केएल राहुल यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत सामन्याचे क्षणोक्षणी अपडेट देणार आहोत, ते तुम्ही येथे खाली स्क्रोल करून पाहू शकता. Also Read - India vs South Africa, 2nd T20I: भारताने आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्यांदा मायदेशात जिंकली टी-20 मालिका, रोहित शर्माने रचला इतिहास