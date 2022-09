Live Score India vs Australia, 1st T20I, Mohali: तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील आज होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे (IND Vs AUS) संघ आमनेसामने आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार अॅरॉन फिंचने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाने (Team India Playing XI) आज ऋषभ पंत आणि जसप्रीत बुमराहला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिलेले नाही. दोन्ही संघ द्विपक्षीय मालिका (Ind Vs Aus 1st T20I) खेळत असले तरी या मालिकेतून (India vs Australia T20I series) विश्वचषकाच्या तयारीकडे दोघांचे लक्ष लागले आहे. भारताने आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 10 अशा खेळाडूंना संधी दिली आहे, ज्यांची विश्वचषक संघातही निवड झाली आहे. मात्र उमेश यादव हा एकमेव असा खेळाडू आहे (Ind vs Aus T20 series) ज्याला विश्वचषक संघात स्थान मिळाले नसले तरी त्याला येथे स्थान देण्यात आले आहे.Also Read - IND vs AUS T20 2022: भारतविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया मालिकेत कोणाचं पारडं जड? जाणून घ्या हेड-टू-हेड रेकॉर्ड