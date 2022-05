LSG vs GT, IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2022) यंदाच्या हंगामातील 57 व्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज रशीद खानच्या (Rashid Khan) चार विकेट्सच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने (Gujrat Titans) लखनऊ सुपर जायंट्सचा (Lucknow Super Giants) 62 धावांनी पराभव केला. गुजरातच्या 145 धावांना प्रत्युत्तर देताना लखनौचा संघ अवघ्या 82 धावांवर गारद झाला. या दमदार विजयासह आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच हार्दिक पंड्याचा (Hardik Pandya) नेतृत्वात उतरलेल्या गुजरात टायटन्स संघाने प्लेऑफ (Playoffs) फेरीत धडक मारली आहे. प्लोऑफमध्ये (IPL 2022 Playoffs) पोहोचणारा गुजरात टायटन्स हा पहिलाच संघ ठरला आहे.Also Read - Viral Video : चेन्नई-बंगळुरू सामान्यादरम्यान रंगला प्रेमाचा खेळ, भर मैदानात तरुणीने केला प्रपोज!

प्रथम फलंदाजीस उतरलेल्या गुजरात टायटन्सने दिलेल्या 145 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनऊ सुपर जायंट्सची फलंदाजी सुरुवातीपासूनच ढासळली. डावाच्या चौथ्या षटकात यश दयालने अनुभवी फलंदाज क्विंटन डी कॉकला (11) झेलबाद केले. पहिली विकेट 19 धावांवर पडल्यानंतर कर्णधार केएल राहुलही केवळ 8 धावा करून मोहम्मद शमीच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेल्या दीपक हुडाने डाव सांभाळण्याचा प्रयत्न केला मात्र दुसऱ्या टोकाकडून विकेट पडत राहिल्या.

That's that from Match 57.@gujarat_titans win by 62 runs and become the first team to qualify for #TATAIPL 2022 Playoffs.

Scorecard – https://t.co/45Tbqyj6pV #LSGvGT #TATAIPL pic.twitter.com/PgsuxfLKye

— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2022