Sachin Tendulkar On Ranveer Singh: बॉलिवूड (Bollywood) सुपरस्टार रणवीर सिंग (Actor Ranveer Singh) आणि त्याची पत्नी अभिनेत्री दीपिका पादुकोन (Actress Deepika Padukon) यांचा ’83’ चित्रपट (83 Movie) नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या चित्रपटात रणवीर सिंगने साकारलेल्या भूमिकेपासून ते संपूर्ण टीमचे खूपच कौतुक होत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळत असून रणवीर सिंगच्या अभिनयाचे खूपच कौतुक होत आहे. क्रिकेटचा देव मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने (Master Blaster Sachin Tendulkar) नुकताच ’83; चित्रपट पाहिला. हा चित्रपट सचिन तेंडुलकरला खूप आवडला असून त्याने यासंदर्भात ट्वीट करत 83 चित्रपटाच्या निर्मात्यापासून ते संपूर्ण टीमचे खूपच कौतुक केले आहे. त्याने या ट्वीटच्या माध्यमातून अभिनेता रणवीर सिंगचे विशेष कौतुक केले आहे.Also Read - नव्या वर्षाची सरुवात होताच Shilpa Shettyने पतीसोबत घेतले साईबाबांचे दर्शन, फोटो पोस्ट करत म्हणाली...

A brilliant ‘all-round’ display by @RanveerOfficial in 83.

Really soaked in all the @therealkapildev paaji traits to make us reminisce the iconic moments of our first-ever World Cup victory.

I know the win really inspired the little boy. 😉 pic.twitter.com/OkLhzRl0Lf

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 5, 2022