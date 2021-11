दुबई: टी-20 विश्वचषक 2021 (T20 World Cup 2021) मध्ये रोहित शर्माचा (Rohit Sharma) फ्लॉप शो सुरू असला तरी खेळाच्या या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये तो भारतीय संघाचा पुढील कर्णधार असल्याचे मानले जात आहे. Cricbuzz वेबसाइटनुसार भारतीय निवड समितीची येत्या एक-दोन दिवसांत बैठक होणार आहे. टीम इंडियाच्या पुढील टी-20 कर्णधाराच्या नियुक्तीवर चर्चा करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे. विराट कोहलीने (Virat Kohli) 2021 च्या विश्वचषक स्पर्धेनंतर टी-20 फॉर्मेटच्या कर्णधार पदाववरून पायउतार होणार असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. मात्र तो वनडे आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये संघाचे नेतृत्व करत राहील.Also Read - ICC T20 World Cup 2021 Points Table: आता इतर संघ ठरवणार भारताचे भवितव्य, जाणून घ्या कसं आहे समीकरण?

पुढील दोन दिवसांत चेतन शर्माच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय निवड समितीला आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा करायची आहे. अशी परिस्थितीत नव्या टी-20 कर्णधाराच्या नावावरही बैठकीतच शिक्कामोर्तब होणार आहे. (Meeting to be held regarding appointment of next T20 captain, Rohit Sharma will get big responsibility!,)

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचा पुढील कर्णधार असल्याचे मानले जात आहे. आयपीएल 2021 मध्ये मुंबई इंडियन्सला पाच वेळा मिळवून दिलेल्यामुळे त्याची तो त्यासाठी प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. रोहितसह सर्व मोठे खेळाडू टी-20 विश्वचषकानंतर काही काळ विश्रांती घेण्याची दाट शक्यता आहे. कारण ते एप्रिलपासून सतत क्रिकेट खेळत आहेत. जर रोहित न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खेळला नाही तर एखाद्या युवा खेळाडूला नेतृत्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.

न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी निवडलेल्या क्रिकेटपटूंना 10 नोव्हेंबरपर्यंत बीसीसीआयला रिपोर्ट करावे लागेल असे सांगण्यात येत आहे. एक आठवडा क्वारंटाईन झाल्यानंतर संघ सराव सुरू करेल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेला 17 नोव्हेंबरपासून सुरुवात होत आहे. यानंतर 25 नोव्हेंबरपासून हे दोन्ही संघ दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेासाठी आमनेसामने येतील.