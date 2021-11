दुबई: टी-20 विश्वचषकचा अतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा आठ गडी राखून पराभव करत ऑस्ट्रेलियाने पहिल्यांदाच क्रिकेटच्या या सर्वात लहान फॉरमॅटचे विजेतेपद पटकावले आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल मार्श आणि डेव्हिड वॉर्नर यांनी दमदार अर्धशतके झळकावून 173 धावांचे मोठे लक्ष्य सोपे केले. टी-20 विश्वचषक चॅम्पियन बनणारा ऑस्ट्रेलिया हा सहावा संघ ठरला आहे. आता ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर एकूण पाच विश्वचषक झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने 1999, 2003, 2007 आणि 2015 मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला होता. आता 2021 मध्ये आरोन फिंचच्या नेतृत्वाखालील या संघाने प्रथमच 20 षटकांचा विश्वचषक जिंकला आहे. यासोबतच टी-20 विश्वचषक जिंकणारा ऑस्ट्रेलिया हा सहावा संघ ठरला आहे.Also Read - NZ vs AUS T20 WC 2021 Final LIVE SCORE: न्यूझीलंडला 8 विकेटने पराभूत करत ऑस्ट्रेलियाने पहिल्यांदा जिंकला टी-20 विश्वचषक

ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. केन विल्यमसनच्या 48 चेंडूत 85 धावांच्या खेळीच्या झंझावाती खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडच्या संघाने 20 षटकांत 4 गडी गमावून 172 धावा केल्या. या आव्हानाचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेल्याकडून डेव्हिड वॉर्नरने 38 चेंडूत 53 धावा केल्या. वॉर्नरने मिचेल मार्शसोबत 82 धावांची भागीदारी रचली. तत्पूर्वी केवळ 15 धावांवर ऍरॉन फिंचची 5(7) विकेट गमावली. त्यानंतर 13व्या षटकात शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात ट्रेंट बोल्टच्या गोलंदाजीवर वॉर्नर बाद झाला. Also Read - NZ vs AUS T20 World Cup 2021 Final: नॉकआउट सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला कधीही पराभूत करु शकला नाही न्यूझीलंड, असा आहे इतिहास

Glory for Australia 🏆

Heartbreak for New Zealand 💔

How it all transpired in the #T20WorldCupFinal 👇#T20WorldCup https://t.co/KuJdc3TUWJ

— ICC (@ICC) November 14, 2021