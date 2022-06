Mithali Raj Retirement: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची (Indian women’s cricket team) स्टार फलंदाज आणि एकदिवसीय आणि कसोटी कर्णधार मिताली राजने (Mithali Raj) बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मिताली राज जगातील सर्वाधिक धावा करणारी महिला फलंदाज आहे. तिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 10 हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. मितालीने तिच्या ट्विटर अकाऊंटवर निवृत्तीची घोषणा (Mithali Raj Announced Retirement) करताना चाहत्यांचे आभार (Mithali thanked fans) मानले. तसेच “मी आता येथून माझ्या दुसऱ्या डावाकडे पाहत आहे, ज्यात मला तुमच्या प्रार्थना आणि समर्थनाची अपेक्षा आहे” असे ट्वीट तिने केले आहे.Also Read - IND vs PAK Womens World Cup 2022: भारतीय महिला संघाचा दिमाखदार विजय, पाकिस्तानला 107 धावांनी चारली धूळ

“इतकी वर्षे संघाचे नेतृत्व करणे ही एक सन्मानाची गोष्ट होती. याने मला एक व्यक्ती म्हणून निश्चितच आकार दिला आणि आशा आहे की भारतीय महिला क्रिकेटलाही आकार देण्यास मदत झाली” अशा भावना तिने व्यक्त केल्या आहेत. मिताली राजने 23 वर्षांच्या तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 12 महिला कसोटी, 232 महिला एकदिवसीय आणि 89 महिला T20I सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. तिने क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये 8 शतकांसह एकूण 10,868 धावा केल्या आहेत. मितालीने एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही 8 विकेट घेतल्या आहेत. Also Read - Happy Birthday Yuvraj Singh: 'सिक्सर किंग' युवराजचा आज वाढदिवस, कॅन्सरग्रस्त असूनही विश्वचषकात बनला 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट'

Thank you for all your love & support over the years!

I look forward to my 2nd innings with your blessing and support. pic.twitter.com/OkPUICcU4u

— Mithali Raj (@M_Raj03) June 8, 2022