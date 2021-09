मुंबई : बीसीसीआयने आज टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय संघाची (Team India T20 World Cup 2021 Squad) घोषणा केली आहे. विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) नेतृत्वाखालील या संघात कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनीचं (Mahendra Singh Dhoni) कमबॅक झालं आहे. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार कॅप्टन कूल एमएस धोनीचं या संघाला (MS Dhoni) मार्गदर्शन लाभणार आहे. बीसीसीआयच्या निवड समितीने टी-20 विश्वचषक साघाचा मार्गदर्शक म्हणून धोनीची (MS Dhoni) निवड केली आहे.Also Read - Team India For T20 World Cup 2021: टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर; पाहा संघात कोणाला स्थान, कोणाला डच्यू

बीसीसीआयने धोनीच्या खांद्यावर (BCCI) टीम इंडियाची महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. धोनी टीम इंडियाचा मेन्टॉर (Mentor) म्हणजेच मार्गदर्शक असणार आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह (jay shah) यांनी ही माहिती दिली आहे. बीसीसआयने याबाबत अधिकृत ट्वीट देखील केलं आहे. Also Read - Shikhar Dhawan Divorce: शिखर धवन-आयशा झाले विभक्त, घटस्फोट हा शब्द आधी घाणेरडा वाटत होता, पण...

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीने टीम इंडियाला आयसीसीच्या तिन्ही प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवून दिलं आहे. त्यामुळे धोनीची या स्पर्धेसाठी टीम इंडियाचा मेन्टॉर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. शिवाय आयपीएल स्पर्धेत एमएस धोनीच्या नेतृत्त्वातील चेन्नई सुपर किंग्स सांघाने तीन वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. त्यामुळे टी-20 फॉर्मॅटमध्ये तो सर्वात सर्वात अनुभवी कर्णधार आहे. त्यामुळे त्याचं मार्गदर्शन हे टीम इंडियासाठी मोलाचं ठरणार आहे. मैदानात अत्यंत शांत डोक्याने रणनिती आखणारा महेंद्रसिंह धोनी आता मैदानाबाहेरुन टीम इंडियाला मार्गदर्शन करणार आहे. (MS Dhoni In T20I World Cup 2021: Good news for Dhoni fans! Captain Cool has important responsibilities in T20 World Cup 2021 Team India squad) Also Read - Ravi Shastri Infected With Corona: टीम इंडियात कोरोनाचा शिरकाव; टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्रींसह चार जण पॉझिटिव्ह

टी-20 विश्वचषकासाठी 15 सदस्यीय भारतीय संघ

विराट कोहली (कर्णधार) रोहित शर्मा (उपकर्णधार) केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (WK), ईशान किशन (WK), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी.