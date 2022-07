MS Dhoni London Video : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची (Mahendra Singh Dhoni ) क्रेझ आणि फॅन फॉलोइंग किती आहे, हे कुणालाच सांगायची गरज नाहीये. माहीच्या प्रत्येक स्टाइलसाठी लोक वेडे आहेत. धोनीला पाहताच लोक त्याचे ऑटोग्राफ आणि सेल्फी घेण्यासाठी गर्दी करतात. असेच दृष्य लंडनच्या (london) रस्त्यावर पाहायला मिळाले. भारतीय संघाला दोन वर्ल्ड कप आणि एच चॅम्पियन ट्रॉफी जिंकवून दिलेल्या धोनीसोबत (MS Dhoni)सेल्फी घेण्यासाठी लोकांन गर्दी केली. तो रस्त्याने चालत असताना चाहते देखील त्याच्या मागे-मागे चालताना दिसले. (MS Dhoni Fans) यामुळे धोनीला रस्त्यावर चालणे देखील कठीण झाले होते.Also Read - Viral Video: अपघातात थोडक्यात वाचला तरूण, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

धोनीला पाहताच धोनीच्या चहुबाजींनी चाहत्यांनी गर्दी केली. त्याच्यासोबत सेल्फी घेण्याचा अनेक चाहत्यांनी प्रयत्न केला. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, लोकांच्या गर्दीने माहीला रस्त्यावर चालणे देखील कठीण झाले होते. धोनीला पाहताच लोकांनी गाड्या देखील थांबवल्या तर काहींनी फोटो काढण्यास सुरुवात केली. दरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी कसेतरी धोनीला चाहत्यांच्या गर्दीतून बाहेर काढले. हा व्हिडिओ लंडनच्या ओव्हल स्टेडियमच्या बाहेरील असल्याचे बोलले जात आहे. येथे भारत आणि इंग्लडंमधील तीन मॅचची वनडे सीरीजचा पहिला सामना खेळला गेला होता. जो सामना भारतीय संघाने जिंकला आहे.

. @MSDhoni in the streets of london 🔥🔥pic.twitter.com/aLEurgsClH

— Dhoni Army TN™🦁 (@DhoniArmyTN) July 16, 2022