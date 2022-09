Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) सर्वात यशस्वी संघ मुंबई इंडियन्स (MI) ने पुढील सीझनसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. या अंतर्गत, फ्रँचायझीने आपल्या संघाचे नवे मुख्य प्रशिक्षक, दक्षिण आफ्रिका संघाचे माजी स्टार विकेटकीपर मार्क बाउचर (Mark Boucher) यांना नियुक्त केले आहे. याआधी ही जबाबदारी श्रीलंकेचा माजी कर्णधार महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene) सांभाळत होते, पण फ्रँचायझीने त्यांना प्रमोशन दिले आहे. मुंबई फ्रँचायझीने जयवर्धने यांची ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मन्स म्हणून नियुक्ती केली आहे.Also Read - Nora Fatehi Manike Song: 'थँक गॉड'मधील 'मनिके' गाणे रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत नोरा फतेहीचा किलर डान्स!

आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स व्यतिरिक्त, मुंबई फ्रँचायझीकडे परदेशी लीगमध्येही दोन संघ आहेत. हे संघ एमआय एमिरेट्स आणि एमआय केप टाऊन आहेत. एमिरेट्स संघ हा आंतरराष्ट्रीय लीग T20 (ILT20) आणि केपटाऊन दक्षिण आफ्रिका T20 लीगमधील संघ आहे. जयवर्धने आता तिन्ही संघांचे जागतिक प्रशिक्कही असतील. म्हणजेच मुंबई इंडियन्ससह तिन्ही संघांसाठी स्वतंत्रपणे तीन नवीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तिन्ही संघांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी जयवर्धने संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकांशी जुळवून काम करतील.

45 वर्षीय मार्क बाउचरने याआधीही आयपीएलमध्ये प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. ते 2016 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संघाचे विकेटकीपिंग प्रशिक्षक होते. याशिवाय त्यांनी आयपीएलमध्ये खेळाडू म्हणून कोलकाता संघासाठी सामनेही खेळले आहेत. यासोबतच बाउचर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून (RCB) क्रिकेटही खेळले होते. त्यांनी 2008 ते 2011 पर्यंत आयपीएलमध्ये एकूण 31 आयपीएल सामने खेळले, ज्यामध्ये त्यांनी 394 धावा केल्या.

सध्या बाउचर हे दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत. मात्र, त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या T20 विश्वचषकानंतर तो आफ्रिकन संघाचे प्रशिक्षकपद सोडणार आहेत. राष्ट्रीय संघाचे प्रशिक्षक होण्यापूर्वी मार्क बाउचरने दक्षिण आफ्रिकेच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही प्रशिक्षकपद भूषवले आहे.

मार्क बाउचर पुढील आयपीएल 2023 सीझनमध्ये सहाव्यांदा मुंबई संघासाठी विजेतेपद जिंकण्याच्या इराद्याने खेळणार आहे. मुंबई इंडियन्सने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 5 वेळा विजेतेपद पटकावले आहे. मुंबई संघ 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 मध्ये चॅम्पियन झाला. दुसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई सुपर किंग्ज आहे, ज्याने 4 वेळा विजेतेपद पटकावले आहे.

Presenting आपले नवीन Head Coach –

Paltan, drop a to welcome the legend to our #OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 16, 2022