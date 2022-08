Neeraj Chopra: भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्राने (Neeraj Chopra) आपल्या मुकुटात आणखी एक हिरा लावला आहे. ऑलिम्पिकमध्ये भारताला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या नीरज चोप्राने शुक्रवारी पुन्हा एकदा इतिहास रचला. तो डायमंड लीगचे विजेतेपद जिंकणारा पहिला भारतीय ठरला. भालाफेकपटू नीरजने आपल्या स्टाईलमध्ये पुनरागमन केले आणि ऐतिहासिक डायमंड लीग विजेतेपद आपल्या नावे केले आहे.Also Read - Sunny Leone Photos: गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये सुंदर दिसतेय सनी लिओनी, व्हायरल होताय फोटोज

नीरज चोप्राने डायमंड लीगचे विजेतेपद पटकावले आहे. 24 वर्षीय नीरज चोप्राने हे विजेतेपद मिळवण्याच्या पहिल्याच प्रयत्नात 89.08 मीटर अंतरावर भालाफेक केली. त्याच्या कारकिर्दीतील हा तिसरा सर्वोत्तम प्रयत्न आहे. नीरजने सुरुवातीलाच आघाडी घेतली होती. तिसऱ्या प्रयत्नात तो सहभागी झाला नाही आणि चौथ्या प्रयत्नात फाऊल झाला. त्याने पहिल्याच प्रयत्नात लुसाने डायमंड लीगचे विजेतेपद पटकावले.

HE’S DONE IT!🇮🇳

IIS athlete #NeerajChopra becomes the FIRST EVER Indian to win at the Diamond League, finishing top of the pile at the #LausanneDL with a MASSIVE throw of 89.08m in his very first attempt⚡️

He qualifies for the Diamond League final, in Zurich. #CraftingVictories pic.twitter.com/zbxbqrlWnD

— Inspire Institute of Sport (@IIS_Vijayanagar) August 26, 2022