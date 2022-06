Neeraj Chopra Won Gold medal at Kuortane Games: ऑलिम्पिक चॅम्पियन नीरज चोप्राने (Neeraj Chopra) पुन्हा एकदा जबरदस्त कामगिरी करून देशाचे नाव उंचावले आहे. नीरजने फिनलंडमधील कुओर्ताने गेम्समध्ये (Kuortane Games) भालाफेक स्पर्धेत (Javelin throw) गतविजेत्या ग्रॅनडाच्या अँडरसन पीटर्सचा चार दिवसांत दुसऱ्यांदा पराभव करत मोसमातील पहिले सुवर्णपदक (Gold medal) जिंकले आहे.Also Read - Neeraj Chopra Special Gift: आनंद महिंद्रा यांनी दिलेले वचन केले पूर्ण, नीरज चोप्राला गिफ्ट केली Xuv700 कार!

18 जून रोजी 24 वर्षीय नीरजने 86.69 मीटर भाला फेकून सुवर्ण पदकाला गवसणी घातली आहे. विशेष म्हणजे हे अंतर त्याने पहिल्याच प्रयत्नात पार केले, तर त्याचा दुसरा आणि तिसरा प्रयत्न फाऊल झाला. त्यानंतर त्याने आपल्या नावासमोर छोटा स्कोअर येऊ नये म्हणून आणखी थ्रो केला नाही. यादरम्यान नीरज चोप्रा दुखापतीतून थोडक्यात बचावला. थ्रो फेकत असताना अचानक त्याचा पाय घसरला, पण तो पुन्हा उभा राहिला. या स्पर्धेत त्रिनिदाद तथा टोबॅगोचा 2012 ऑलिम्पिक चॅम्पियन केशॉर्न वॉलकॉटने 86.64 मीटरसह दुसरे तर पीटर्सने 84.75 मीटरच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांसह तिसरे स्थान पटकावले.

Tough conditions with the weather, but happy to get my first win of the season here at Kuortane. I'm feeling good and looking forward to kicking off my Diamond League season at @BAUHAUSGALAN on the 30th.

Thank you for all the messages and support. 🙏🏽🇮🇳 pic.twitter.com/C1ulI0mktN

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) June 19, 2022