बर्मिंघम (इंग्लंड) : इंग्लंडविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना न्यूझीलंडने 8 गडी राखून जिंकला आहे. या विजयासह न्यूझीलंडने 2 सामन्यांची मालिका 1-0 ने जिंकली. दोन्ही संघांमधील पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. न्यूझीलंड साऊथॅम्प्टन येथे भारताविरुद्ध वर्ल्ड टेस्ट चँपियनशिपचा (ICC Test Championship) अंतिम सामना खेळणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इंग्लंडविरुद्धचा हा विजय न्यूझीलंड संघासाठी आत्मविश्वास वाढवणारा ठरणार आहे. Also Read - Lord's Test : आम्ही इंग्लंडच्या जागी असतो तर जिंकण्यासाठी खेळलो असतो : Kane Williamson

न्यूझीलंडने 22 वर्षानंतर इंग्लंडच्या धरतीवर कसोटी मालिका जिंकली आहे. यापूर्वी न्यूझीलंडने 1999 साली येथे कसोटी मालिका जिंकली होती. या सामन्यात मॅट हेन्री (Matt Henry) प्लेअर ऑफ द मॅच ठरला, तर डेव्हन कॉनवे (Devon Conway) आणि रोरी बर्न्स (Rory Burns) यांना प्लेअर ऑफ द सीरिज म्हणून गौरवण्यात आलं.

इंग्लंडने पहिल्या डावात 303 धावा केल्या तर न्यूझीलंडने पहिल्या डावात 388 धावा करत 85 धावांची आघाडी घेतली होती. चौथ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात इंग्लंडचा दुसरा डाव 122 धावांवर संपुष्टात आला. त्यामुळं इंग्लंडला 37 धावांची नाममात्र आघाडी मिळाली. न्यूझीलंडच्या संघाने विजयासाठी मिळालेलं 38 धावांचं लक्ष्य 10.5 षटकांत दोन गडी गमवत 41 पूर्ण केलं. न्यूझीलंडकडून कर्णधार टॉम लॅथम 3 षटकारांच्या मदतीनं 32 चेंडूंत 23 धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडकडून स्टुअर्ट ब्रॉड आणि ओली स्टोन यांना प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

