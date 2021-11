अबुधाबी: आज झालेल्या न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील निर्णायक सामन्यात न्यूझीलंडने विजयाची नोंद करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. न्यूझीलंडच्या या विजयासोबत भारतीय संघाच्या उपांत्या फेरी गाठण्याचे स्वप्न धुळीस मिळले आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने सुरुवातीला फलंदाजी करून न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी 125 धावांचं आव्हान ठेवलं होत. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंड संघाने 8 गडी राखून 18.1 षटकातच हे आव्हान पूर्ण केलं.Also Read - AFG VS NZ T20 World Cup 2021 : अफगाणिस्तानचं न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी 125 धावांचं आव्हान, भारतीय चाहत्यांच्या सामन्याकडे नजरा

New Zealand came up with a thoroughly professional performance to become the fourth and final team to qualify for the #T20WorldCup 2021 semis 🙌 #NZvAFG report 👇 https://t.co/huhwe5D6bX

— ICC (@ICC) November 7, 2021