PAK Vs ENG T20 World Cup Final: इंग्लंडने दुसऱ्यांदा जिंकला टी-20 विश्वचषक, हे आहेत विजयाचे हिरो

PAK Vs ENG T20 World Cup Final: इंग्लंडने टी-20 विश्वचषक 2022 चे विजेतेपद पटकावले आहे. क्रिकेटच्या सर्वात छोट्या फॉर्मॅटमधील विश्वविजेतेपद (England win the T20 World Cup) पटकावण्याची इंग्लंडची ही दुसरी वेळ आहे. मेलबर्नमध्ये रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात इग्लंडने पाकिस्तानचा 5 विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना (Pak vs Eng Final LIVE Updates) पाकिस्तानने 20 षटकात केवळ 137 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात बेन स्टोक्सच्या शानदार अर्धशतकी खेळीच्या (Pak vs Eng Final) बळावर इंग्लंडने विजेतेपद पटकावले. यापूर्वी 2010 मध्ये इंग्लिश संघाने अंतिम फेरीत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले होते.

तत्पूर्वी, इंग्लंडचा कर्णधार जोस बटलरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांनी डावाची सुरुवात केली आणि दोघांनी 4 षटकात 29 धावा जोडल्या. पाचव्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर मोहम्मद रिझवानला सॅम करनने त्रिफळाचीत केले. यानंतर बाबरने मोहम्मद हरिसच्या साथीने डाव सावरला आणि पॉवरप्लेपर्यंत संघाला 39 धावांपर्यंत नेले. मात्र आठव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हॅरिसही 8 धावा करून बाद झाला.

यानतंर शान मसूद आणि बाबर आझम यांनी संघाला 11 षटकांत 84 धावांपर्यंत पोहोचवले. मात्र बाराव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर बाबर आझम आदिल रशीदच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. याच षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर इफ्तिखार अहमद देखील बाद झाला. शान मसूदने 38 धावा केल्या. अखेरीस शादाब खानच्या 20 धावांच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर पाकिस्तानला 137 धावांच्या सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत मजल मारता आली. इंग्लंडकडून सॅम करनने अप्रतिम गोलंदाजी करत 4 षटकात केवळ 12 धावा देत 3 बळी घेतले, याशिवाय आदिल रशीद आणि ख्रिस जॉर्डनने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.

त्यानंतर 138 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली आणि पहिल्याच षटकात अॅलेक्स हेल्स शाहीन आफ्रिदीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. यानंतर जोस बटलर आणि फिलिप सॉल्टने काही वेळ इंग्लंडचा डाव सावरला. मात्र चौथ्या षटकात हारिस रौफच्या चेंडूवर सॉल्ट बाद झाला. त्यानंतर बटलरही 26 धावा करून रौफच्या चेंडूवर रिझवानचाच्या हाती झेल देऊन बाद झाला. यानंतर बेन स्टोक्सने संघाच्या विजयाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि इंग्लंडला जेतेपदापर्यंत नेले. स्टोक्सने 49 चेंडूत 52 धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीत 5 चौकार आणि 1 षटकाराचा समावेश होता. इंग्लंडने एक षटक राखून 138 धावांचे लक्ष गाठले.

या समान्यात बेन स्टोक्स आणि सॅम करन हे इंग्लंडच्या विजयाचे खरे हिरो ठरले. आधी सॅम करने धारदार गोलंदाजी करत पाकिस्तानी फलंदाजांना एका-एका धावासाठी संघर्ष करायला लावला आणि त्यानंतर बेन स्टोक्सने दमदार खेळी करत संघाला विश्वविजेतेपद मिळवून दिले. स्टोक्सने नाबाद 52 धावांची विजयी खेळी केली.