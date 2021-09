नवी दिल्ली : पाकिस्तान दौऱ्यावर मर्यादित षटकांची मालिका खेळण्यासाठी गेलेल्या न्यूझीलंडने सुरक्षेच्या कारणास्तव हा दौरा रद्द केला (New Zealand Cancelled Tour of Pakistan) आहे. न्यूझीलंड सरकारला सुरक्षा एजन्सींकडून संघाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा इशारा मिळाला होता. त्यानंतर न्यूझीलंड क्रिकेटने (New Zealand Cricket) हा दौरा रद्द करण्याची घोषणा केली. विशेष सामना सुरू होण्याच्या फक्त 5 मिनिटे आधी हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (Pakistan Cricket Board) मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.

पाच सुरक्षा यत्रणांनी दिला होता हल्ल्याचा इशारा

रावळपिंडीमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड (PAK VS NZ) सामना सुरु होण्याआधी 5 देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी न्यूझीलंड संघावर (New Zealand Team) हल्ल्याची माहिती दिली होती. यामध्ये न्यूझीलंड, कॅनडा, युसए, युके आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेस आहे. NZ Herald मध्ये यासंदर्भात एक वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यानुसार हा सामना सुरू होण्याआधी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न (Jacinda Ardern) आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्यामध्ये दीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही संघांमध्ये होणारे ODI आणि T20 सामने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांच्यानुसार न्यूझीलंड टीम हॉटेलच्या बाहेर पडताच त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा त्यांच्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना दिला होता. यानंतर पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न (Jacinda Ardern) यांनी हा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

पाकिस्तानसाठी महत्त्वाची होती ही टी-20 मालिका

या दौऱ्यात न्यूझीलंड संघ पाकिस्तानविरुद्ध 3 एकदिवसीय आणि 5 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्यासाठी दाखल झाला होता. टी-20 विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी पाकिस्तानसाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. दोन्ही संघ टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीकोनातून या 5 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेकडे पाहत होते. न्यूझीलंडच्या या दौऱ्यानंतर इंग्लंड संघाचा देखील 2 टी -20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी पाकिस्तान दौरा नियोजित आहे. मात्र न्यूझीलंडने आपला दौरा रद्द केल्यानंतर इंग्लंडचा संघ या दौऱ्यावर येईल की नाही हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.