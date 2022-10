PAK vs ZIM T20: टी 20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) स्पर्धेत झिम्बाब्वेने (zimbabwe) पाकिस्तानचा (Pakistan) एका धावेने पराभव केला आहे. गुरुवारी (27 ऑक्टोबर) पर्थमध्ये झालेल्या सामन्यात झिम्बाब्वेने पाकिस्तानला (PAK vs ZIM) 131 धावांचे लक्ष्य दिले होते, पण त्यांना आठ विकेट्सवर 129 धावाच करता आल्या. सध्याच्या स्पर्धेत पाकिस्तानचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. याआधी पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानला भारताविरुद्ध (India vs pakistan) चार गडी राखून पराभव स्वीकारावा लागला होता. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानला हातातील मॅच गमवावी लागली आहे.Also Read - Viral Video: भारत-नेदरलँडच्या सामन्यादरम्यान तरुणाने खास अंदाजात केले गर्लफ्रेंडला प्रपोज, आयसीसीने शेअर केला व्हिडिओ!

रोमांचक झाला सामना

अखेरच्या षटकात पाकिस्तानला 11 धावांची गरज होती. ब्रॅड इव्हान्सच्या पहिल्याच चेंडूवर नवाजने तीन धावा घेतल्या. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर वसीमने चौकार मारला. आता पाकिस्तानला चार चेंडूत फक्त चार धावा काढायच्या होत्या. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर वसीमने एक धाव घेतली, म्हणजेच आता तीन चेंडूत तीन धावा करायच्या होत्या. चौथ्या चेंडूवर नवाजला एकही धाव घेता आली नाही, त्यामुळे आता पाकिस्तानला दोन चेंडूत तीन धावा कराव्या लागणार होत्या. नवाजवर दबाव वाढला होता आणि तो पाचव्या चेंडूवर बाद झाला. शेवटच्या चेंडूवर तीन धावा करायच्या होत्या, पण पाकिस्तान संघाला केवळ एक धाव करता आली आणि हातात असलेला सामना पाकिस्तानाला गमवावा लागला. Also Read - Suryakumar Yadav: नेदरलँडविरोधात अर्धशतक ठोकताच सूर्यकुमारचा नवा विक्रम, ही कामगिरी करणारा पहिलाच खेळाडू!

पाकिस्तानी गोलंदाजांचे शानदार प्रदर्शन

प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने केवळ पाच षटकांत 42 धावांची सलामी दिली. मात्र, त्यानंतर त्यांनी लवकर विकेट गमावल्या आणि 10व्या षटकापर्यंत संघाची धावसंख्या 64/3 अशी झाली. चौथ्या विकेटसाठी शॉन विल्यम्स (31) आणि सिकंदर रझा (9) यांच्यात 31 धावांची भागीदारी झाली. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी पुनरागमन करताना झिम्बाब्वेला पुन्हा धक्के दिले आणि त्यांची धावसंख्या 95/7 झाली. नंतर आलेल्या फलंदाजांनी कशी तरी धावसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्यांची धावसंख्या ही 130 धावांपर्यंत नेली. यावेळी पाकिस्तानकडून मोहम्मद वसीमने चार विकेट घेतल्या. शादाब खानलाही तीन बळी मिळाले. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करुन देखील त्यांना विजय मिळवता आला नाही. Also Read - Vitamin Deficiency: हिवाळ्यात 'या' जीवनसत्त्वांच्या कमतरतेमुळे त्वचा होते कोरडी, करा हे उपाय