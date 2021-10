मुंबई: भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) 24 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या T20 विश्वचषकच्या पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात प्रवेश करेल तेव्हा चाहत्यांना त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. विराट कोहलीचा पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील रेकॉर्ड (Virat Kohli Record) अतिशय प्रभावी आहे. खेळाच्या सर्वात लहान फॉर्मॅटच्या विश्वचषकात विराट कोहलीला पाकिस्तान कधीही बाद करू (Virat Kohli unbeaten against Pakistan) शकलेला नाही. टी-20 विश्वचषकात विराटने प्रत्येक वेळी संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दोन्ही संघांमधील सामन्यादरम्यान विराटच्या कामगिरीबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. (Virat Kohli Remained Not Out against Pakistan in T20 World Cup )Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup 2021 : भारताचा हा संघ 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपवणार, सौरव गांगुलीचं टीम इंडियाला प्रोत्साहन

टी-20 विश्वचषक 2012 (T20 World Cup 2012)

विराट कोहलीने 2012 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध पहिला टी-20 विश्वचषक सामना खेळला होता. श्रीलंकेतील कोलंबो येथील मैदानावर झालेल्या या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानचा संघ 128 धावांवर ऑल आऊट झाला होता. या सामन्यात विराट कोहलीने नाबाद 61 चेंडूत 78 धावांची खेळी केली होती आणि भारताने 17 व्या षटकातच हा सामना जिंकला होता.

T20 विश्वचषक 2014 (T20 World Cup 2014)

ढाका येथे 2014 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 विश्वचषक सामन्यादरम्यान विराट कोहली दुसऱ्यांदा मैदानात उतरला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानच्या संपूर्ण संघाला निर्धारित 20 षटकांत सात गड्यांच्या मोबदल्यात केवळ 130 धावा करता आल्या होत्या. भारताकडून विराटने 32 चेंडूत नाबाद 36 धावा करून टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला होता.

टी20 विश्वचषक 2016 (T20 World Cup 2016)

टी-20 विश्वचषकात विराट कोहली पाकिस्तानविरुद्ध 2016 मध्ये शेवटचा सामना खेळा होता. हा सामना कोलकातामध्ये खेळला गेला. या 18 षटकांच्या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 118 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला होता. त्यानंतर भारताकडून विराट कोहलीने सामन्यात 37 चेंडूत नाबाद 55 धावा केल्या आणि 13 चेंडू शिल्लक असताना भारताला विजय मिळवून दिला. (Virat Kohli Remained Not Out against Pakistan in T20 World Cup)