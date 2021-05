नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना विषाणूने (Coronavirus) थैमान घातले आहे. याचा क्रीडा क्षेत्रावर देखील मोठा परिणाम झाला आहे. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळं (second wave of corona) यंदाचा आयपीएलचा हंगाम (IPL2021) अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आला. यानंतर सर्व विदेशी खेळाडू आपापल्या मायदेशी परतले आहेत. यातील अनेक खेळाडू सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच अॅक्टिव्ह आहेत. यामध्ये न्यूझीलंडचा ऑलराउंडर खेळाडू जेम्स नीशमचाही (James Neesham) समावेश आहे. जेम्स नीशम सध्या त्याच्या ट्वीटमुळं (James Neesham tweet) चांगलाच चर्चेत आहे. Also Read - Viral Video : नवरदेवाला हळद लावण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचं अजब जुगाड; व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल

सोशल मीडियावर आपल्या वेगळ्या आणि मजेशीर कमेंट्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या जेम्स नीशमने यावेळी पाकिस्तानी अभिनेत्रीची

सोशल मीडियावर आपल्या वेगळ्या आणि मजेशीर कमेंट्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या जेम्स नीशमने यावेळी पाकिस्तानी अभिनेत्रीची (Pakistani actress) फिरकी घेतली आहे. झाले असे की, काही दिवसांपूर्वी नीशमने (Neesham tweet) एक ट्वीट केले होते. यामध्ये त्याने म्हटले होते," 'मला वाटते की एलए विमानतळावरून बर्‍याच वेळा प्रवास केल्यानंतर नरकात विनाश होण्याची भीती बरीच कमी झाली आहे". नीशमने केलेल्या या ट्वीटवर पाकिस्तानी अभिनेत्री शेहर शिनवारीने (Sehar Shinwari) 'आय लव्ह यू' अशी कमेंट करत त्याला प्रपोज केलं.

पाकिस्तानी अभिनेत्री शेहर शिनवारी (Sehar Shinwari) एवढ्यावरच थांबली नाही. पुढे तिने आणखी एक ट्वीट करून नीशमला (James Neesham) थेट लग्नासाठी मजेशीर प्रपोज केलं. शेहरने आणखी एक रिप्लाय करत ” ‘जिम्मी, तुला भविष्यात माझ्या मुलांचा बाप व्हायला आवडेल का?” असा प्रश्न विचारला आणि या ट्वीटसोबत तिने दोन फनी इमोजीही शेअर केले. यानंतर नीशमने “मला वाटते इमोजी लावण्याची गरज नव्हती”, असा रिप्लाय देत तिची फिरकी घेतली.

Jimmy would you like to be daddy of my future kids 😉😜

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) August 28, 2019