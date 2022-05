PBKS vs DC, IPL 2022 : इंडियन प्रिमियर लीगच्या (Indian Premier League 2022) 64 व्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने (Delhi Capitals) आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर पंजाब किंग्जचा (Punjab Kings) 17 धावांनी पराभव करून प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या (PBKS vs DC Highlights) आहेत. या विजयामुळे दिल्लीने (DC) टॉप 4 मध्ये प्रवेश करून प्ले ऑफच्या आपल्या आशा बळकट केल्या आहेत. तर या सामन्यातील पराभवामुळे पंजाब किंग्ज (PBKS) संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून (Playoff Race) बाहेर पडला आहे. दिल्लीने सुरुवातीला सुमार फलंदाजी करून पंजाबला विजयासाठी 160 धावांचे आव्हान दिले होते. प्रत्युत्तरात पंजाब किंग्ज संघ 142 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला.Also Read - Ambati Rayudu Retirement: आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर अंबाती रायडूने डिलीट केले ट्वीट, चाहते संभ्रमात

पंजाबने अवघ्या 82 धावांत 7 विकेट गमावल्या. यानंतर युवा यष्टिरक्षक-फलंदाज जितेश शर्मा (44) आणि राहुल चहर (25*) यांच्या दमदार फलंदाजीमुळे पंजाब पुन्हा एकदा सामन्यात परतला. मात्र जितेशला शार्दुल ठाकूर, डेव्हिड वॉर्नरने झेलबाद करताच पंजाबच्या विजयाच्या आशा मावळल्या. शार्दुल ठाकूरने 36 धावांत 4 बळी घेतले. त्यांच्याशिवाय कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन, तर अॅनरिक नॉर्कियाने एक विकेट घेतली. Also Read - IPL 2022: सीएसकेच्या चाहत्यांना मोठा धक्का, रविंद्र जडेजा आयपीएलचा उर्वरित हंगाम सोडून घरी परतला

That's that from Match 64@DelhiCapitals win by 17 runs and add two crucial points to their tally.

Scorecard – https://t.co/twuPEouUzK #PBKSvDC #TATAIPL pic.twitter.com/Szbwuradwo

— IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2022