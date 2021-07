टोक्यो : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूचा (PV Sindhu) प्रवास सेमीफायनलमध्ये (Semifinal) संपुष्टात आला आहे. चीनची बॅडमिंटनपटू ताइ त्झू यिंगकडून (Tai Tzu-Ying) सिंधूला 18-21, 12-21 अशा सरळ सेटमध्ये पराभव स्विकारावा लागला. या पराभवासोबतच सुवर्णपदकाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या सिंधूचं (PV Sindhu) आव्हान संपुष्टात आलं आहे. मात्र, आता सिंदूकडून कांस्यपदकाची आशा आहे. कांस्यपदकाच्या लढतीत सिंधू बिंगजाओ विरुद्ध खेळणार आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Updates: महिला हॉकी संघाची दक्षिण आफ्रिकेवर मात; कमलप्रीत कौरचा थाळीफेकच्या अंतिम फेरीत प्रवेश!

अतिशय चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत पीव्ही सिंधूने (PV Sindhu) ताइ त्झू यिंगला तगडी टक्कर दिली. पहिल्या सेटमध्ये सुरुवातीला काही वेळ 4 अंकांनी आणि नंतर 3 अंकांनी आघाडी घेतलेल्या पीव्ही सिंधूने ताइ त्झू यिंग (Tai Tzu-Ying ) तडगडी टक्कर दिली. मात्र, नंतर ताइ त्झू यिंगने आक्रमक खेळ करत पहिला सेट 21-18 अशा फरकाने आपल्या नावावर केला. दुसऱ्या सेटमध्ये सुरवातीपासूनच आपल्या दमदार खेळाच्या जोरावर ताइ त्झू यिंगने सिंधूला वरचड ठरू दिले नाही. आपल्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर सिंधूला चकवत तिने दुसऱ्या सेटमध्ये मोठी आघाडी घेतली आणि दुसरा सेट देखील आपल्या नावावर केला. या विजयासह सिंदूच सुवर्ण पदाकाचं स्वप्न भंगलं आहे. तर ताइ त्झू यिंगने दिमाखात अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

#TokyoOlympics: Indian shuttler PV Sindhu loses to Tai Tzu-ying of Chinese Taipei 18-21, 12-21 in women's singles semi-final, to play for bronze tomorrow pic.twitter.com/qaZFyMlhin — ANI (@ANI) July 31, 2021

रिओ ऑलिम्पिकची रौप्यपदक विजेती पी. व्ही. सिंधू उपांत्य फेरीत ताइ त्झू यिंगसमोर कठीण आव्हान सादर करू शकली नाही. पहिल्या सेटमध्ये तिने चांगली प्रतिकार केला मात्र दुसऱ्या गेममध्ये ताई जू यिंग तिच्यावर वरचढ ठरली. सिंधू आणि ताइ त्झू यिंग यांच्यात आतापर्यंत 18 लढती झाल्या होत्या त्यातील 13 मध्ये ताइ त्झू यिंगने विजय नोंदवला होता. तर 5 सामन्यात पी. व्ही. सिंधु विजयी झाली होती. त्यानंतर आज झालेल्या 19 व्या सामन्यात देखील ताइ त्झू यिंगने सिंधूला वरचड ठरू दिले नाही. याआधी सिंधूने टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये एकही सेट गमावला नव्हता. मात्र या सामन्यात ताइ त्झू यिंगने तिचा प्रवास थांबवला.