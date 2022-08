PV Sindhu Win Gold, Commonwealth Games 2022 Day-11 India: भारताची बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधू हिने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये सुवर्ण पदकाला (Gold Medal) गवसणी घातली आहे. तिने एकेरीच्या अंतिम सामन्यात कॅनडाच्या जागतिक क्रमवारीत 13 व्या क्रमांकाच्या मिशेल ली चा (Michelle Li) सलग दोन गेममध्ये पराभव केला. जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकाची शटलर पीव्ही सिंधूने (PV Sindhu) पहिला गेम 21-15 असा जिंकला. सिंधुच्या या चमकदार कामगिरीमुळे भारत आता एकूण 56 पदकांसह पदकतालिकेत चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताच्या खात्यात आतापर्यंत 19 सुवर्ण, 15 रौप्य आणि 22 कांस्यपदक आले आहेत.Also Read - CWG 2022: अचंता शरथ कमल आणि श्रीजा अकुलाची 'सुवर्ण'भरारी, टेबल टेनिसच्या मिश्र दुहेरी सामन्यात पटकावले गोल्ड मेडल!

जागतिक क्रमवारीत सातव्या क्रमांकाची शटलर पीव्ही सिंधूने कॅनडाच्या जागतिक क्रमवारीत 13व्या क्रमांकावर असलेल्या मिशेल लीला गाल्सच्या अंतिम सामन्यात सलग दोन गेममध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. पहिल्या गेममध्ये सिंधूने मिशेलला 21-15 ने मात दिली तर दुसऱ्या गेममध्ये तिने मिशेलचा 21-13 असा पराभव केला. पीव्ही सिंधूने यापूर्वी उपांत्य फेरीत सिंगापूरच्या वाई जिया मिनचा पराभव केला होता. सिंधूने उपांत्य सामना 21-19, 21-17 असा जिंकला होता.

GLORY FOR SINDHU🔥@Pvsindhu1 wins against Michelle Li (CAN) with a score of 2-0 at the #CommonwealthGames2022

With this win the former World Champion Sindhu adds another Gold🥇 to her long list of monumental achievements🤩

Many Congratulations Champ👍🏻🤩#Cheer4India pic.twitter.com/s7ZyiDxV2w

