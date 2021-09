लंडन : भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सध्या पाच सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू आहे. मात्र या दरम्यान भारतीय संघाची चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री (Ravi Shastri) यांचा कोविड-19 चाचणी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. यामुळे टीम इंडियाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. रवी शास्त्रीनंतर सपोर्ट स्टाफच्या तीन सदस्यांना देखील कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. यात गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण (Bharat Arun), क्षेत्ररक्षण आर श्रीधर (R Shridhar)आणि फिजिओथेरपिस्ट नितीन पटेल (Nitin Patel) यांचा समावेश असून त्यांना विलगीकरणात पाठवण्यात आले आहे.Also Read - India vs England 4th Test: इग्लंडविरुद्ध चौथा कसोटी सामना गुरुवारपासून; मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी मैदानात उतरेल भारतीय संघ

बोर्डाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार “बीसीसीआयच्या मेडिकल टीमने काल संध्याकाळी प्रशिक्षक शास्त्री यांची रॅपिड लेटरल फ्लो टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून शास्त्री यांच्यासह गोलंदाजी प्रशिक्षक भरत अरुण, क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक आर श्रीधर आणि फिजिओथेरपिस्ट नितीन पटेल यांना विलगीकरणात ठेवले आहे. (Ravi Shastri Infected With CoronaTeam India’s head coach Ravi Shastri and four other Teammets are corona positive) Also Read - Virat Kohli Photo Viral: विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माने लंडनमधील या भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये जेवनाचा घेतला आस्वाद!

बीसीसीआयने तातडीने या चार सदस्यांना उर्वरित संघापासून विलगीकरणात पाठवले आहे. तिथे त्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात आली. हे लक्षात घ्या की रॅपिड लेटरल फ्लो टेस्ट अशा लोकांसाठी असते ज्यांना कोरोनाव्हायरसची (COVID-19) लक्षणे नाहीत. कोविड -19 ची लक्षणे असल्यास पीसीआर चाचणी करणे आवश्यक असत. Also Read - T20 World Cup 2021 Groups: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये रंगणार भारत-पाकिस्तान सामना; जाणून घ्या कोणत्या गटात कोणता संघ?

बीसीसीआयने अधिकृत निवेदनात म्हटले की, “त्याची आरटी-पीसीआर चाचणी झाली आहे आणि ते टीम हॉटेलमध्ये राहणार असून जोपर्यंत वैद्यकीय टीमची पुष्टी होत नाही तोपर्यंत टीम इंडियासोबत प्रवास करणार नाहीत. उर्वरित टीम इंडियाच्या सदस्यांच्या दोन चाचण्या झाल्या आहेत. एक काल रात्री आणि दुसरी आज सकाळी करण्यात आली. त्या सर्व सदस्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्याना ओव्हल येथे सुरू असलेल्या कसोटीच्या चौथ्या दिवसाच्या खेळात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ” (Ravi Shastri Infected With CoronaTeam India’s head coach Ravi Shastri and four other Teammets are corona positive)