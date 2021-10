मुंबई: आयपीएल 2021 च्या (IPL 2021) एलिमिनेटर सामन्यात (Eliminator match) कोलकाता नाईट रायडर्सचा (Kolkata Knight Riders) सामना सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी (Royal Challengers Bangalore) होणार आहे. दोन्ही संघ कागदावर खूप मजबूत दिसत आहेत. बंगळुरूने 14 पैकी 9 सामने जिंकल्यानंतर 18 गुणांसह प्लेऑफमध्ये तिसरे स्थान मिळवले आहे. तर कोलकाता (KKR) संघानेही स्टाइक रेटच्या आधारावर 14 गुणांसह प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले आहे.Also Read - IPL 2021: प्रीती झिंटाला मोठा धक्का, ख्रिस गेलनं सोडली पंजाब किंग्सची साथ!

कोलकाता आणि मुंबई (MI) या दोन्ही संघांनी त्यांच्या 14 सामन्यांनंतर सात विजयांसह 14 गुण मिळवले आहेत. परंतु रोहित शर्माची (Rohit Sharma) मुंबई फलटन नेट रन रेटच्या बाबतीत केकेआरच्या इऑन मॉर्गन (Eoin Morgan) अँड कंपनीशी स्पर्धा करू शकली नाही. यामुळे समान गुण असूनही कोलकाताने प्ले ऑफमध्ये (Play off match) आपले स्थान निश्चित केले.

एलिमिनेटर जिंकणाऱ्या संघासमोर पुन्हा आव्हान

साखळी सामन्यांदरम्यान बंगळुरूने कोलकातापेक्षा जास्त सामने जिंकून तिसरे स्थान मिळवले आहे. परंतु आता प्लेऑफमध्ये त्यांच्या अधिक गुणांचा काहीही फरक पडत नाही. दोन्ही संघ बाद फेरीचा सामना खेळणार आहे. जो संघ आजचा एलिमिनेटर सामना हारेल तो सरळ स्पर्धेतून बाहेर होईल. तर या सामन्यातील विजेत्या संघाला आणखी एका सामना खेळावा लागणार आहे. क्वॉलीफायर-1 सामन्यातील पराभूत संघ आणि एलिमिनेटर सामन्यातीली विजेता संघ यांच्यात क्वॉलिफायर-2 सामना होणार आहे. क्वालिफायर -2 जिंकणाऱ्या संघाला अंतिम फेरीत स्थान मिळेल. (RCB vs KKR Head to Head, IPL 2021: Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders)

बेंगळुरू-कोलकाता समोरासमोर (RCB vs KKR Head to Head)

आयपीएलचा इतिहास पाहता कोलकाता आणि बेंगळुरू संघ एकूण 28 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. या दरम्यान कोलकाताची कामगिरी थोडी चांगली दिसते. कोलकात्याने बंगळुरूला एकूण 15 सामन्यांमध्ये पराभूत केले आहे तर बंगळुरूने 13 सामने जिंकले आहेत.